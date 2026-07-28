Pompierii români își prelungesc misiunea în Franța cu două săptămâni pentru a continua lupta cu flăcările

Hotărârea a fost adoptată în baza unei solicitări exprese formulate de autoritățile franceze, care au activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene pentru a suplimenta forțele necesare stingerii focarelor.

Rotația efectivelor și coordonarea operațiunilor pe teren

Pentru a asigura continuitatea și eficiența intervențiilor, misiunea internațională se va desfășura în continuare sub coordonarea directă a Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Prelungirea sprijinului presupune, pe plan logistic, o rotație a trupelor.

Astfel, contingentul de pompieri români aflat în prezent în Franța, care a acționat în condiții extreme în ultimele săptămâni, va fi înlocuit de un nou grup de salvatori, format din salvatori din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Odată ajunși la destinație, noii pompieri vor prelua rapid responsabilitățile operaționale și tehnica de intervenție direct în sectoarele grav afectate de flăcări, se arată în comunicatul de presă emis de IGSU.

Protejarea comunităților aflate în zonele de risc major

Noul contingent va fi integrat imediat în dispozitivul internațional de stingere. Pompierii români vor acționa umăr la umăr cu forțele locale franceze, dar și cu alte echipe de intervenție venite din statele europene aliate.

Eforturile salvatorilor se vor concentra pe limitarea rapidă a extinderii incendiilor de vegetație uscată și fond forestier, care au mistuit deja suprafețe considerabile. Mai mult, misiunea are o componentă critică legată de protejarea civililor, forțele românești fiind însărcinate să apere comunitățile și locuințele aflate în proximitatea directă a zonelor de risc, împiedicând propagarea focului către așezările umane.

Solidaritate și eficiență în cadrul mecanismelor europene

Reprezentanții autorităților române au subliniat că decizia de a menține pompierii pe frontul incendiilor din Franța reprezintă mai mult decât un sprijin tehnic, fiind o dovadă clară a solidarității României cu partenerii săi europeni aflați în dificultate. Participarea activă și susținută la astfel de misiuni reconfirmă angajamentul țării noastre de a contribui la gestionarea situațiilor de urgență complexe, demonstrând totodată funcționalitatea și importanța vitală a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

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