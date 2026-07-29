Incendiile se extind în sudul Europei. Evacuări pe insula Paros, destinație preferată și de turiștii români

Incendiile de vegetație se extind în sudul Europei. După Franța și Spania, Grecia se confruntă cu un incendiu puternic pe insula Paros, unde autoritățile au dispus evacuarea mai multor zone.

Mădălina Hodea
Incendiile se extind în sudul Europei. Evacuări pe insula Paros, destinație preferată și de turiștii români

Incendiile de vegetație se extind în sudul Europei. După Franța și Spania, Grecia se confruntă cu un incendiu puternic pe insula Paros, unde autoritățile au dispus evacuarea mai multor zone.

După Franța și Spania, incendiile de vegetație au ajuns și în Grecia. Un incendiu izbucnit pe insula Paros, o destinație de vacanță populară inclusiv printre români, a determinat autoritățile să ordone evacuarea mai multor zone. Intervenția pompierilor este îngreunată de vântul puternic, iar autoritățile avertizează că riscul producerii unor noi incendii rămâne ridicat pe fondul caniculei.

Valul de incendii de vegetație care a lovit în ultimele zile Franța și Spania s-a extins și în Grecia. Autoritățile elene au ordonat evacuarea mai multor zone de pe insula Paros, una dintre cele mai populare destinații turistice din Marea Egee, inclusiv printre români, după izbucnirea unui incendiu de vegetație care s-a răspândit rapid din cauza vântului puternic, scrie ekathimerini.com.

Potrivit autorităților, flăcările au scăpat de sub control, iar locuitorii și turiștii din zonele aflate în pericol au primit mesaje de alertă prin care au fost îndemnați să evacueze imediat. Zeci de pompieri, sprijiniți de autospeciale și mijloace aeriene, intervin pentru limitarea incendiului, în timp ce rafalele de vânt îngreunează operațiunile de stingere.

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Paros este una dintre cele mai căutate insule ale Greciei, fiind vizitată anual de sute de mii de turiști datorită plajelor, satelor tradiționale și legăturilor maritime cu Mykonos și Santorini. În sezonul estival, insula este o destinație preferată și de români.

Incendiul din Paros vine după zile dramatice în vestul Europei. Franța și Spania se confruntă cu unele dintre cele mai grave incendii din ultimii ani, alimentate de temperaturile extreme și seceta prelungită. Sute de mii de persoane au fost evacuate din regiunile afectate, în special din zona Bordeaux, în Franța, și din apropierea Madridului și a provinciei Toledo, în Spania. Autoritățile avertizează că un nou val de caniculă ar putea favoriza reaprinderea focarelor și apariția altora noi.

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Grecia se confruntă aproape în fiecare vară cu incendii de vegetație, pe fondul temperaturilor ridicate, al secetei și al vânturilor puternice. Cele mai afectate sunt, de regulă, regiunile Attica, care înconjoară Atena, insulele din Marea Egee, precum Creta, Evia, Rodos sau Chios, dar și zona Peloponezului. În multe cazuri, incendiile duc la evacuarea comunităților și a turiștilor și provoacă pagube importante asupra locuințelor și vegetației.

Autoritățile elene monitorizează permanent evoluția incendiului din Paros și le recomandă locuitorilor și turiștilor să respecte indicațiile serviciilor de urgență. În contextul temperaturilor extreme prognozate pentru următoarele zile în sudul Europei, riscul izbucnirii unor noi incendii rămâne foarte ridicat.

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