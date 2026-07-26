Pompierii depășiți, mii de oameni evacuați în estul Spaniei

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a declarat că se prefigurează ”ore dificile” în lupta împotriva incendiilor de vegetație din țară.

Liliana Vornicu
Pompierii depășiți, mii de oameni evacuați în estul Spaniei

sursa: facebook

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a declarat că se prefigurează ”ore dificile” în lupta împotriva incendiilor de vegetație din țară.

În apropierea orașului Valencia, pe coasta de est a Spaniei, pompierii spanioli se luptă cu un nou front al incendiilor. Cel puțin 15.000 de persoane au fost evacuate. Autoritățile anunță că întâmpină dificultăți în controlarea incendiilor, în această regiune, relatează AFP.

Pompierii, depăși de situație

Incendiul a cuprins o suprafață de 21 kilometri, iar pompierii spun că sunt depășiți de situație. Sâmbătă seara, autoritățile au evacuat opt noi comune, în apropiere de Toledo, autoritățile precizând că situația e critică.

„Incendiul ne depășește capacitățile de stingere, perimetrul său este de aproximativ 21 de kilometri. Este și mai dificil să stabilim numărul hectarelor arse”, declara sâmbătă seara presei președintele regiunii Valencia, Juanfran Perez Llorca.

Din cauza amenințării flăcărilor, la vest de Madrid, autoritățile spaniole au ordonat sâmbătă seara evacuarea a opt noi comune, în apropiere de Toledo.
Ministerul spaniol de Interne și-a exprimat îngrijorarea față de o „situație critică”.

„Din cauza incendiului de pădure, o alertă a fost emisă în vederea evacuării municipalităților de la Toledo – Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotún, Nuñogómez și Pelahustán”, a anunțat pe X Ministerul de Interne.

60.000 de persoane, evacuate

Anterior, ministerul anunța evacuarea a 60.000 de persoane în regiunea Madrid.

O persoană a murit sâmbătă, în apropiere de Valencia, a anunțat Primăria orașului Manises.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat sâmbătă că incendiile de pădure fac ravagii la vest de Madrid.

El a avertizat că lupta împotriva incendiilor va fi „complexă” în viitor, din cauza unor rafale de vânt violente anunțate, potrivit AFP.

Sunt cele mai grave incendii înregistrate în regiune, 35.000 de persoane fiind obligate să fugă din casele lor, a arătat, de asemenea, Ministerul de Interne.

Din cauza incendiilor din jurul Madridului și din apropierea orașului de coastă Valencia, aproximativ 75.000 de persoane au fost evacuate, iar vânturile puternice amenință să răspândească incendiile forestiere spre sud.

De asemenea, alte 15.000 au fost evacuate din casele lor din cauza unui incendiu separat în Castellon, în regiunea Valencia

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