Pompierii, depăși de situație

Incendiul a cuprins o suprafață de 21 kilometri, iar pompierii spun că sunt depășiți de situație. Sâmbătă seara, autoritățile au evacuat opt noi comune, în apropiere de Toledo, autoritățile precizând că situația e critică.

„Incendiul ne depășește capacitățile de stingere, perimetrul său este de aproximativ 21 de kilometri. Este și mai dificil să stabilim numărul hectarelor arse”, declara sâmbătă seara presei președintele regiunii Valencia, Juanfran Perez Llorca.

Din cauza amenințării flăcărilor, la vest de Madrid, autoritățile spaniole au ordonat sâmbătă seara evacuarea a opt noi comune, în apropiere de Toledo.

Ministerul spaniol de Interne și-a exprimat îngrijorarea față de o „situație critică”.

Así llegaba el fuego anoche a la Vall D,Uixó en Castellón donde han tenido que evacuar ya 14 poblaciones. pic.twitter.com/P2dpEIDhdz — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) July 26, 2026

„Din cauza incendiului de pădure, o alertă a fost emisă în vederea evacuării municipalităților de la Toledo – Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotún, Nuñogómez și Pelahustán”, a anunțat pe X Ministerul de Interne.

60.000 de persoane, evacuate

Anterior, ministerul anunța evacuarea a 60.000 de persoane în regiunea Madrid.

O persoană a murit sâmbătă, în apropiere de Valencia, a anunțat Primăria orașului Manises.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat sâmbătă că incendiile de pădure fac ravagii la vest de Madrid.

The wildfire rages and moves extremely quickly A fire broke out on a slope in the tourist town of La Vall d’Uixó, located in the Valencia region of Spain. The fire engulfed the area with slopes and vegetation located around the city. pic.twitter.com/1fRogOu8kT — Truth Seeker (@mib_63) July 26, 2026

El a avertizat că lupta împotriva incendiilor va fi „complexă” în viitor, din cauza unor rafale de vânt violente anunțate, potrivit AFP.

Sunt cele mai grave incendii înregistrate în regiune, 35.000 de persoane fiind obligate să fugă din casele lor, a arătat, de asemenea, Ministerul de Interne.

Din cauza incendiilor din jurul Madridului și din apropierea orașului de coastă Valencia, aproximativ 75.000 de persoane au fost evacuate, iar vânturile puternice amenință să răspândească incendiile forestiere spre sud.

De asemenea, alte 15.000 au fost evacuate din casele lor din cauza unui incendiu separat în Castellon, în regiunea Valencia