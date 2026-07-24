„Nu se mai vede soarele. Parcă a venit Apocalipsa.” Mărturiile românilor prinși în infernul incendiilor din Spania. „Am buletinul în buzunar și așteptăm să fim evacuați”

Update 22:11 Românca stabilită la Madrid, care are o casă de vacanță în Burgohondo, spune că, vineri seara, toată populația din Burghondo și Navaluenga a fost evacuată și transportată cu autobuzele la Ávila. Decizia autorităților ar fi stârnit un val de îngrijorare în rândul celor evacuați, oamenii temându-se că își vor pierde locuințele.

„Ne-au sunat chiar acum vecinii noștri. Toată populația din Burghondo și Navaluenga a fost evacuată și transportată cu autobuzele la Ávila. În prezent, toți sunt cazați la Școala de Poliție din Ávila. În zonă nu a mai rămas nimeni. Oamenii sunt profund afectați și plâng de teamă că își vor pierde casele. Acum vorbesc cu vecini care sunt cazați aici, plâng și se roagă. Majoritatea sunt persoane în vârstă.”

Știrea inițială

Incendii în Spania. Țara e, de vineri, în stare de urgență națională, iar MAE a emis avertismente pentru călătorii români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis vineri o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania, după ce autoritățile spaniole au decretat stare de urgență națională din cauza incendiilor forestiere.

Potrivit MAE, măsura vine în contextul evoluției incendiilor izbucnite în localitățile Villa del Prado și San Martín de Valdeiglesias, din Comunitatea Madrid, precum și în Burgohondo, provincia Ávila.

Ministerul precizează că autoritățile spaniole monitorizează mai multe focare considerate cu potențial ridicat de propagare.

Este vorba despre incendiul din Villa del Prado, extins către Aldea del Fresno, incendiul din San Martín de Valdeiglesias, extins către Pelayos de la Presa, incendiul din Almorox, provincia Toledo, aflat în faza de stabilizare, și incendiul din Burgohondo, provincia Ávila, care, în funcție de condițiile meteorologice, s-ar putea extinde și pe teritoriul Comunității Madrid.

În acest context, MAE le recomandă românilor să evite deplasările în zonele în care incendiile sunt în desfășurare sau există risc iminent de producere a acestora, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să urmărească permanent informațiile oficiale transmise de serviciile spaniole de urgență.

Instituția recomandă consultarea informațiilor publicate de serviciile de urgență din Comunitatea Madrid, de serviciul pentru incendii din Castilla y León și de Protecția Civilă din Spania.

Foto: mesajul de alertă al autorităților spaniole trimis cetățenilor

3.500 de persoane evacuate în apropiere de Madrid

Situația este critică și în apropierea capitalei spaniole. Cei aproximativ 3.500 de locuitori ai comunei Aldea del Fresno, situată la circa 60 de kilometri de Madrid, au fost evacuați preventiv după ce un incendiu de pădure s-a apropiat de localitate, au anunțat serviciile de salvare, citate de AFP, potrivit Agerpres.

Autoritățile din regiunea Madrid au transmis un mesaj de alertă prin platforma X, cerând populației să părăsească localitatea și să se deplaseze într-o zonă sigură.

Aldea del Fresno se află în apropierea altor localități evacuate în noaptea de miercuri spre joi, în vestul capitalei spaniole. După ameliorarea situației, majoritatea locuitorilor din acele zone au primit permisiunea de a reveni la locuințe.

Pentru stingerea incendiului din apropierea localității Aldea del Fresno au fost mobilizate importante forțe de intervenție.

Serviciile de salvare au anunțat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că în teren acționează 18 unități de pompieri, alături de membri ai Unității Militare de Urgență. De asemenea, mai multe drumuri au rămas închise din cauza flăcărilor.

Potrivit autorităților, Spania se confruntă în ultimele zile cu numeroase incendii de vegetație, favorizate de temperaturile ridicate și condițiile meteorologice extreme.

Românii prinși în mijlocul incendiilor vorbesc despre scene apocaliptice și intervenția taardivă a autorităților

O româncă stabilită în Spania de peste două decenii, expert probleme sociale, care locuiește în Madrid și are o case de vacanță în Burgohondo, spre Ávila, vorbește despre situația critică pe care o compară cu sfârșitul lumii.

„Nu se poate respira. Pare un infern, un iad. Totul este negru, plin de fum. Nu se vede nici la un metru în față”, spune Cristina D.

Deși spune că se află în siguranță în Madrid la ora transmiterii acestei știri, regiunea în care are casa de vacanță este devastată.

„E ingrijorator, e un peisaj apocaliptic”, a mai transmis românca.

Multe drumuri sunt blocate, străzile sunt pline de mașini de intervenție, iar panica și dezorientarea domnesc în rândul comunității locale.

„Burgohondo aparține provinciei Ávila. Cei care aveau domiciliul în Madrid au reușit să părăsească zona în prima zi, înainte ca autoritățile să impună măsura de izolare. Ulterior, s-a dat ordin de a rămâne în locuințe din cauza fumului și a pericolului reprezentat de incendiu. Mai multe cartiere din Burgohondo au ars, printre ele La Crucera și Puente Nueva. Aproximativ 350 de oameni din aceste zone au fost adăpostiți în sala de sport din Burgohondo.”

„La început au trimis doar două elicoptere pentru stingerea incendiilor și nu cred că e vorba despre incompetență”

Conform acesteia, incendiul a izbucnit miercuri în jurul orei locale 13:00 în regiunea Municipiului Burgohondo. Ca prim răspuns, autoritățile au reacționat trimițând doar două elicoptere de intervenție pentru stingerea focului.

Românca este de părere că aceasta intervenție nu a fost adaptată la pericolul real, dar nu consideră că este vorba despre incompetență.

Există zvonuri conform cărora incendiile de vegetație ar fi de folos anumitor interese, deoarece s-ar urmări ca, ca pe terenurile incendiate să se construiască instalații pentru captarea energiei solare. În susținerea acestei teorii, adepții vorbesc despre un decret care ar fi intrat relativ recent în vigoare în Spania și care ar prevede ca zonele incendiate să nu mai poată fi cultivate.

Practic, odată incendiate, ele devin inutile agriculturii sau agrementului, solul fiind extrem de afectat și având nevoie de zeci sau sute de ani pentru a-și reveni. Prin urmare, s-ar crea terenul propice pentru a fi utilizat în alte scopuri, pur comerciale.

Imagini surprinse miercuri după-amiază în regiunea Burgohondo

Cel mai repede a reacționat Crucea Roșie

Cristina D. laudă implicarea, timpul scurt de reacție și dedicarea Crucii Roșii în această tragedie.

„Primii care au ajuns au fost voluntarii Crucii Roșii. În rest, am auzit doar promisiuni și vorbe.”

De ce e importantă zona Burgohondo în ecuația dezastrului și de ce a izbucnit incendiul în cel mai nepotrivit moment de peste an

Conform românilor stabiliți aici, așezările din Spania sunt organizate diferit față de cum suntem noi obișnuiți în țară.

Practic, spaniolii care trăiesc în Madrid se află în această perioadă la casele de vacanță din jurul Capitalei, doar că în acele sate au doar casele, nu și grădinile. Grădinile, cu animale și terenuri cultivate, le au la 4-5 km de sat. Exact aceasta este și specificul zonei Burgohondo, o zonă muntoasă, cu foarte multă vegetație și cu oameni care se ocupă preponderent în agricultură cu creșterea vacilor.

Cel mai grav aspect este că, în această perioadă, majoritatea oamenilor se află la animale, la câțiva kilometri de sat, fiind prinși în mijlocul incendiilor.

Din fericire, municipiile care se află în Comunitatea de Madrid beneficiază de autobuze gratuite, puse la dispoziție cetățenilor pentru a reveni la locul lor de reședință, adică în Madrid.

„În fiecare oră, focul înaintează cu aproximativ patru kilometri”

Potrivit româncei, flăcările avansează într-un ritm alarmant, de aproximativ patru kilometri pe oră. Aceasta se teme că situația va lua o amploare și mai devastatoare în următoarele ore, dacă nu va ploua.

Circulă teorii ale conspirației: „Pe hectarele incendiate ar urma să se construiască parcuri fotovoltaice”

„Nu vreau să fiu conspiraționistă, dar cu foarte puțin timp în urmă s-a adoptat un decret potrivit căruia terenurile afectate de incendii, pășuni și grădini, nu ar mai putea fi lucrate. În zona montană, terenurile sunt împărțite pe parcele, iar fiecare își lucrează propria suprafață. Acum nu știu dacă acest lucru este într-adevăr adevărat”, a mai spus femeia.

Precizăm că teoriile nu sunt verificate, fiind doar zvonuri care circulă în comunitatea de români din jurul Madridului.

„Nu se poate respira. Pare un infern, un iad. Totul este negru, plin de fum. Nu se vede nici la un metru în față.”

O altă teorie neverificată, dar discutată în comunitățile de români din zonă este aceea conform căreia incendiile actuale ar aduce profituri serioase anumitor companii, de tip ONG, care ar colabora cu autoritățile pentru stingerea incendiilor.

„În Spania sunt anumite firme care colaborează cu autoritățile. Am văzut diverse opinii potrivit cărora acestea ar primi 18.000 de euro pentru fiecare kilometru de incendiu stins. Nu pot spune dacă informația este adevărată, doar asta am văzut circulând.

„Natura, așa cum o știm, va dispărea pentru totdeauna”

Potrivit femeii, adevărata tragedie abia începe, deoarece incendiile vor lăsa răni adânci asupra faunei și ecosistemelor din zonă, iar efectele ar putea fi resimțite timp de zeci sau poate sute ani.

„Cea mai mare dramă și cea mai mare suferință pe care o trăiesc nu sunt de ordin material. Conștientizez, inclusiv prin prisma profesiei mele, dar și ca iubitoare de natură și de mediu, că ceea ce trăim acum este un cataclism. Este un dezastru iremediabil pentru natură. Mii de hectare vor rămâne un deșert de acum înainte, pentru zeci, poate chiar sute de ani.”

Evoluția incendiilor din regiunea Burgohondo, vineri seara

Incendiile ar fi distrus și o rezervație naturală de importanță mondială, Valle de Iruela

Printre zonele despre care localnicii spun că au fost grav afectate de incendii se numără și Valle de Iruelas, una dintre cele mai valoroase arii naturale din centrul Spaniei. Situată în provincia Ávila, la vest de Madrid, rezervația este recunoscută pentru biodiversitatea sa și, în special, pentru faptul că adăpostește una dintre cele mai importante populații de vulturi negri (Aegypius monachus) din Europa. Specia este una dintre cele mai mari păsări răpitoare de pe continent și este protejată la nivel european, iar incendiile de vegetație pot distruge habitatele și zonele de cuibărit, cu efecte care se întind pe termen lung.

„M-am interesat chiar cu puțin timp în urmă și am aflat că Valea Iruelas a fost distrusă aproape în totalitate astăzi. Acolo trăiau vulturi negri”, mai spune românca.

„Așteptăm evacuarea cu buletinul în buzunar”

O altă româncă, dintr-o localitate aflată la aproximativ 20 de minute de Madrid, trăiește cu teama că autoritățile vor dispune evacuarea.

„Sunt la muncă și sunt plină de fum. Hainele mele sunt îmbibate de fum. Pe străzi sunt peste tot mașini de intervenție, iar de pe terasa casei mele nu se mai vede nimic. Cerul și soarele au dispărut în spatele fumului. Stăm cu buletinele pregătite, în buzunar, pentru că ne putem trezi în orice clipă cu ordinul de evacuare. Sperăm din tot sufletul să nu ajungem acolo. Avem copii de crescut și trăim cu teama că, de la un moment la altul, va trebui să ne părăsim casa. Este un dezastru”, spune Simona C.

Foto/video: Incendiu localizat la aprox. 20 km de Madrid

Unde pot apela românii care au nevoie de asistență consulară în Spania

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că românii aflați în Spania pot solicita asistență consulară la numerele Consulatului General al României din Madrid: (+34) 685 440 149, (+34) 685 440 159, (+34) 685 440 166 și (+34) 685 440 153.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

În situații de urgență, cetățenii români pot apela și telefoanele de urgență ale oficiilor consulare din Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Ciudad Real, Zaragoza și Almeria.

MAE recomandă, totodată, consultarea paginilor consulatelor României din Spania și a site-ului instituției pentru informații actualizate. De asemenea, românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, prin intermediul căreia pot primi alerte și recomandări de călătorie în timp real.

*Imagini și informații oferite de Marius Dobrescu.