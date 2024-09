(VIDEO) Brigitte Macron, pe post de actriţă

Brigitte Macron, soţia preşedintelui francez, îşi interpretează propriul rol într-o apariţie scurtă şi neaşteptată într-un episod din a doua parte a celui de-al patrulea sezon al serialului de succes „Emily in Paris”, care va fi difuzată începând de joi pe Netflix, transmit agenţiile de presă străine.

Filmarea acestei scene, ţinută strict secretă până în prezent, a avut loc pe 2 aprilie în apropiere de Place de la Madeleine, în inima Parisului. În apariţia sa, Brigitte Macron se joacă pe sine şi poartă propriile haine, fără a i se da indicaţii specifice cu privire la ţinuta sa, conform revistei „Elle”.

Lily Collins, actriţa care joacă în serial, a declarat pentru „Elle” că „ideea acestei apariţii a venit în timpul unei întâlniri în decembrie 2022 la Palatul Elysee”, unde Darren Star, creatorul serialului „Emily in Paris”, şi Collins s-au întâlnit cu soţia preşedintelui francez. În timpul acestei întâlniri, Collins şi Star au invitat-o pe Brigitte Macron să participe la următorul sezon, invitaţie care a fost acceptată.

„Brigitte Macron este o mare fană a serialului şi a acceptat să participe cu mult umor şi profesionalism. Deşi filmările au durat mai puţin de o oră, a fost o onoare şi o adevărată bucurie să lucrez cu ea”, a declarat Collins pentru publicaţie.

Apariţia lui Brigitte Macron, împreună cu sloganul campaniei #makeiticonic lansată de guvernul francez pentru a atrage investitori străini, subliniază intenţia serialului de a celebra cultura şi imaginea Franţei.

Primul episod al serialului „Emily in Paris” a fost lansat pe Netflix pe 2 octombrie 2020. Serialul, creat de Darren Star, a câştigat rapid popularitate pentru o portretizare idealizată a vieţii în Paris. Cu toate acestea, a fost criticat în special în Franţa pentru că prezintă un stil de viaţă ce perpetuează clişee şi stereotipuri, în loc să ofere o portretizare mai nuanţată şi mai realistă a capitalei franceze.

