(VIDEO) Fierbere în Georgia. S-a tras cu gaze lacrimogene

Poliţia din Georgia a folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanţilor care au protestat împotriva deciziei guvernului de a amâna negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, relatează AFP.

Mii de oameni s-au adunat în capitala Tbilisi şi în oraşe din Georgia în noaptea de joi spre vineri după ce prim-ministrul Irakli Kobakhidze a anunţat decizia, în contextul unei crize postelectorale, preşedinta Salome Zurabişvili şi jurişti punând sub semnul întrebării legitimitatea parlamentului şi a guvernului nou ales.

Prim-ministrul georgian, Irakli Kobahidze, a anunţat joi că ţara sa îngheaţă până în 2028 începerea negocierilor vizând aderarea la Uniunea Europeană.

„Noi am luat decizia de a nu pune deschiderea negocierilor de aderare pe agendă înainte de 2028”, a declarat Kobahidze într-o conferinţă de presă.

El a mai spus că, tot până în 2028, guvernul georgian „renunţă la toate ajutoarele de la Uniunea Europeană”.

Anunţul de la Tbilisi intervine după ce Parlamentul European a aprobat joi o rezoluţie prin care respinge rezultatele alegerilor parlamentare din Georgia din octombrie şi cere organizarea unui nou scrutin, aşa cum o face şi opoziţia georgiană.

Irakli Kobahidze a fost confirmat joi în funcţia de prim-ministru într-o şedinţă a parlamentului, la care au participat doar deputaţii proguvernamentali, în condiţiile în care opoziţia, care a obţinut 61 de mandate, boicotează lucrările legislativului.

Georgia, ţară sud-caucaziană cu 3,7 milioane de locuitori, are înscris în Constituţie obiectivul aderării la UE, însă relaţiile cu Bruxellesul s-au deteriorat grav în ultimele luni. UE a declarat deja că cererea de aderare a Georgiei, stat candidat, este îngheţată.

OMG look at this force of the water cannon!!! And somehow they have endless supplies too. But also look at people going back towards the police in brief episodes that they run out of water! #GeorgiaProtests The cannons are mixed with pepper spray too!!! pic.twitter.com/BJp3nNnLeX

— Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) November 28, 2024