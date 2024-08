(VIDEO) Imagini umilitoare pentru ruşi

Jurnaliştii ucraineni au prezentat noi imagini din regiunea rusa Kursk, luată cu asalt de armata ucraineană.

Cele mai recente imagini dezvăluie, printre altele, prizonieri ruși.

⚡️JUST IN: Ukrainian journalists release new footage from the Kursk Region

The latest footage reveals Russian prisoners, opulent shelters, and the aftermath of a purge targeting FSB positions. pic.twitter.com/fYVyxC5gCd

