Ministrul Radu Miruță este de părere că țara noastră poate fi guvernată în mod cinstit, însă atrage atenția că mulți aleargă după voturi. În ceea ce privește banii, Miruță reiterează că cifrele sunt publice.

Este fals că banii din programul SAFE pleacă la companii străine, după cum și informațiile privind desecretizarea tuturor informațiilor care pot fi făcute publice și mișcările de echipamente militare, mai spune Miruță.

„Am intrat în politică cu o convingere simplă: că România poate fi guvernată cinstit și că oamenii care vor binele acestei țări sunt mai mulți decât cei care vor doar să o folosească în interes propriu.

Cred asta și astăzi. Și mai cred că suntem mai mulți cei care alegem să gândim cu propria minte, pe baza faptelor și a datelor, nu a sloganurilor, manipulării și fake news-ului”, scrie Miruță.

Ministrul atrage totodată atenția că „propaganda se răspândește repede” și spune că „adevărul trebuie să circule și mai repede”.

Mesaj integral al ministrului

„Două adevăruri simple pe care unii preferă să le ascundă pentru câteva voturi în plus:

„România o duce prost pentru că ajută Ucraina.” — FALS.

ADEVĂRUL: România nu are probleme economice pentru că sprijină Ucraina. Le are pentru că, timp de 36 de ani, prea mulți au risipit și au furat bani publici.

Am discutat, inclusiv în CSAT, desecretizarea tuturor informațiilor care pot fi făcute publice. Așa cum a explicat și Președintele României, mișcările de echipamente militare trebuie să rămână clasificate, pentru protejarea securității noastre. Nu este strategic de expus public ce anume din depozitele de armament a fost scos.

În privința banilor, însă, cifrele sunt publice. Ministerul Finanțelor a răspuns oficial unei solicitări formulate de AUR, dar acel răspuns nu a mai fost promovat, pentru că demontează propaganda: mai puțin de 2 euro pe lună pentru fiecare român.

Mai puțin decât costul unui pachet de țigări pentru ca războiul să fie ținut cât mai departe de granițele României.

„Banii din programul SAFE pleacă la companii străine.” – FALS.

ADEVĂRUL: Contractele sunt construite astfel încât cea mai mare parte a banilor să rămână în România. Cerința de localizare de aproximativ 60% înseamnă locuri de muncă în România, investiții în industria națională de apărare, salvarea unor capacități de producție și dezvoltarea unor competențe de care România are nevoie.

În același timp, Armata României primește echipamente moderne și interoperabile cu cele ale aliaților NATO.

Mai este un lucru fără precedent: toate proiectele SAFE au fost prezentate transparent. Contractele au fost publicate pe site-ul MApN, dezbătute în Parlament filă cu filă, cu toată presa de față, explicate în audieri publice și prezentate în conferințe de presă.

Câți își amintesc ca marile programe de înzestrare ale Armatei să fi fost discutate atât de deschis?

Și încă ceva. De când am intrat într-un minister, acum un an, am ales transparența. Am făcut publice problemele pe care le-am găsit, chiar și atunci când era incomod, și am început să le repar. Nu ascund gunoiul sub preș și nu cosmetizez realitatea.”

”România se schimbă spunând adevărul”

Ministrul a declarat în mai multe rânduri că Programul SAFE ajută România la „dezmorțirea” industriei naționale de apărare.

„România și Armata Română, conform legii, au un plan de înzestrare în permanență în avans. Adică România are o listă aprobată în CSAT și Parlament, propusă de Ministerul Apărării, în care Armata Română spune: în următorii ani am nevoie să mă înzestrez cu asta, asta, asta. Se întâmplă de ani de ani de zile. Se întâmpla și fără SAFE.

Ce am făcut apărând acest SAFE la orizont este ca componente pe care le aveam în plan de a le aduce în înzestrarea Armatei Române să se finanțeze prin ceea ce se numește SAFE. De ce asta? Pentru că modul în care poți pune mâna pe banii aceștia este mai ieftin din SAFE decât poate guvernul să ofere”, arăta Radu Miruță, pentru Cotidianul.

„Smiorcăielile celor care gravitează de ani de zile în jurul banilor din Armata Română”

„Pe mine, la Ministerul Apărării, mă interesează ca dacă mâine începe un conflict, Doamne ferește, nu se poate duce nimeni în fața militarilor cu un dosar. Să le arate: uitați, am un contract în nu știu ce țară, care la clauza patru îmi asigură mie ca în trei săptămâni să îmi aducă de acolo nu știu câte arme.

Decizia este: la Cugir, la Mediaș, unde o fi, de mâine trebuie să faci pentru Armata Română.

Asta se poate întâmpla doar dacă fabricile acestea există în România. Toate atacurile acestea, că se iau vechituri de la francezi, de la nemți, că se cumpără de pe raft, că le mărim acelor țări PIB-ul sau demonstrat pe măsură ce am făcut toate detaliile din SAFE a fi fost false. Sunt smiorcăielile celor care gravitează de ani de zile în jurul banilor din Armata Română”, a explicat ministrul pentru Cotidianul.