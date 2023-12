(VIDEO) Kievul acuză Rusia că a executat soldați

Kievul a acuzat Rusia că s-a făcut vinovată de „crimă de război” executând soldaţi ucraineni care au semnalat intenţia lor de a se preda, după difuzarea pe reţelele sociale a unor imagini a căror autenticitate nu a putut fi verificată de AFP.

O scurtă înregistrare video, publicată pe Telegram, arată doi bărbaţi ieşind dintr-un adăpost, unul cu mâinile deasupra capului, înainte de a se întinde pe pământ sub ochii unui alt grup de militari.

Urmează ceea ce par a fi focuri de armă şi apare fum, înainte ca înregistrarea să se încheie brusc.

Aceste imagini, nedatate, au fost prezentate pe reţelele sociale ca fiind filmate în apropiere de Avdiivka, un oraş din estul Ucrainei unde au loc lupte grele. Dar nici locaţia şi nici autenticitatea lor nu au putut fi confirmate de AFP.

Comisarul ucrainean responsabil pentru drepturile omului, Dmitro Lubineţ, a denunţat, însă, o „crimă de război”.

Sâmbătă, „a fost publicat pe internet un videoclip cu execuţia de militari ruşi a unor soldaţi ucraineni care se predaseră”, a scris el pe Telegram.

Dmitro Lubineţ a adăugat că soldaţii ucraineni „făcuseră ceea ce era necesar arătând că se predau” şi că Rusia ar fi trebuit să-i „ia prizonieri”, cerând să fie „pedepsită” în consecinţă.

Cei doi bărbaţi „nu reprezentau nicio ameninţare”, a insistat el.

