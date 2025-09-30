Viitorul UE și al orașelor. Nicușor Dan merge la Timișoara

Președintele Nicușor Dan participă, marți, la Timișoara Cities Summit, unde primari și oficiali europeni vor discuta despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei.
”Mă bucur enorm că președintele României, Nicușor Dan, a acceptat invitația Timișoarei de a participa la Timișoara Cities Summit. Vom avea aici primari, ambasadori și lideri din 15 țări europene – membre ale UE și țări candidate, pentru a discuta despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei. E o mare mândrie că Timișoara devine locul unde Europa își pune întrebările importante despre prezent și viitor”, a anunțat, pe Facebook, primarul Dominic Fritz.
La dezbateri vor veni primari ai unor capitale europene, oficiali ai instituțiilor europene, ambasadori, politicieni și analiști.
În prima parte a summitului, primarii vor participa la sesiuni de dezbateri pe teme precum extinderea Uniunii Europene, securitatea continentală, Green Deal-ul european și finanțarea directă a orașelor. Summitul se va încheia cu semnarea unei declarații comune a primarilor din UE și țările candidate prin care urmează să se sublinieze rolul esențial al orașelor în procesul de extindere.
Printre primarii care au confirmat prezența se numără Vassil Terziev (Sofia, Bulgaria), Gergely Karacsony (Budapesta, Ungaria), Tomislav Tomasevic (Zagreb, Croația), Andriy Sadovyi (Lviv, Ucraina), Roman Klichuk (Cernăuți, Ucraina), Nicolae Dandiș (Cahul, Moldova), Dusan Raicevic (Bar, Muntenegru), Ivan Gulam (Pirovac, Croația).
Ulterior, la Cinema Timiș, va avea loc conferința publică ”Europe at a Crossroads – Security, Prosperity, and Our Common Future„. La conferință au confirmat prezența Anitta Hipper, purtătorul de cuvânt al UE pentru Afaceri Externe și Securitate, Katalin Cseh, membră a Parlamentului Ungariei, Lyudmyla Tautiieva, consultant în politici publice din Ucraina, jurnalistul John Kampfner.
