Factura cu executare. Halal cadou electoral!

Țara arde, pensionarii mor de frig și foame prin case mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu, boschetarii se bulucesc la Urgență să prindă stropul de căldură rămas de la pacienții uciși de bolile spitalicești, iar aleșii neamului par să-și dea cu stângu-n dreptul promulgând legi în dorul lelii: Legea 225/2016, privind transformarea facturilor la utilități în titluri executorii.

Potrivit actului normativ care a intrat în vigoare la finele lunii noiembrie, chiar înainte de Ziua României, facturile la utilități, respectiv la gaze, curent electric și salubritate, devin executorii.

De fapt, asta ar însemna că furnizorul, care nu mai este de multă vreme un furnizor onest și care să servească interesul public, va pune presiune pe titularul care gestionează bazele de date cu beneficiari, ­respectiv datornici. Pentru populație, primele entități trase la răspundere care vor fi nevoite să se ia de gât cu datornicii sunt asociațiile de proprietari/locatari.

„Prevederile prezentei legi se aplică serviciilor comunitare de utilităţi publice prevăzute la alin. (2), înfiinţate, organizate şi furnizate/prestate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, în condiţiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale“, se arată în textul actului recent intrat în vigoare.

Încălcare flagrantă a drepturilor

Potrivit acestei legi, „serviciile de utilităţi publice fac obiectul unor obligaţii specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calităţii siguranţei şi accesibilităţii, egalităţii de tratament, promovării accesului universal şi a drepturilor utilizatorilor“. De fapt, legea însăși contravine normelor constituționale, dar și mai multor acte normative care prevăd respectarea drepturilor cetățenești.

„Este o lege extrem de proastă, facturile ajung să aibă titlu executoriu fără judecată. Ceea ce nu este deloc corect și legal. Este încălcat dreptul la justiție. Eu, dacă un furnizor mi-a facturat greșit un serviciu, nu pot să mă duc să-l execut, să îi iau mașina din curte pentru că mi-a creat un deserviciu, dar furnizorul de la apă se poate duce să-mi pună poprire pe cont“, ne-a declarat avocatul Tudor Cruceanu.

Legea respectivă este de fapt o formă reșapată a mai vechii legi a utilităților de interes public, numai că aceasta sare peste fazele de judecată prin care ar trebui să se dezbată o creanță. Și până acum, contractul de furnizare permitea Electrica, ENEL sau/și Distrigaz să oprească furnizarea serviciului și să se îndrepte împotriva debitorului în instanță. De regulă, debitorul își plătea automat datoria și niciun proprietar nu ajungea la executare.

„Interesul public nu există în această situație. Într-o relație contractuală onestă, fiecare parte are drepturi și obligații. Aici, statul însuși dezechilibrează raportul juridic. Actul dintre părți, contractul, ar trebui să fie expresia convenției dintre acestea“, ne-a mai declarat avocatul Traian Cruceanu.

Executorii își freacă mâinile de bucurie

„Ca și până acum, în cazul asociațiilor, furnizorii vor putea bloca banii din conturile asociațiilor, dacă au, și va suferi toată lumea. Pentru un singur datornic plătim toți.“ Radu Opaina, președinte FAPR

Alți justițiari contactați de noi susțin că, de fapt, legea respectivă este un cadou. Un cadou pentru o serie de potentați ai vremii, șefi de companii care dețin monopolul pe piața furnizării serviciilor de utilitate publică. Potrivit ENEL, serviciul de furnizare a curentului electric nu ar intra între acelea ce pot fi executate silit.

Totuși, drumul executării ar urma să arate, după cum ne-au explicat justițiarii, în felul următor: factura ajunge la debitor, iar în caz de neplată în termenul prevăzut în contract (de regulă, 15 zile de la emiterea facturii), furnizorul se duce direct la executor. Dacă debitorul are cont bancar, banii se iau direct din cont, chiar dacă aceștia reprezintă „banii de înmormântare“, iar dacă nu sunt bani în cont, investirea se face direct și asta înseamnă că executorul vine acasă la proprietar și, cu factura ce reprezintă titlul de executare, îi ia omului din casă ce apucă, sau chiar casa, în contul presupusei datorii.

În acest mod, legea va genera multe abuzuri și nu se exclude varianta în care un executat pe nedrept va da statul român în judecată, acuzând abuzuri dintre cele mai mari.

„Legea este prost făcută, nu cred că se va pune în aplicare. Este dată prea târziu, nu se adresează cazurilor dureroase, nu se adresează asociațiilor de proprietari de la blocuri, doar celor care stau la curte sau au contracte directe cu furnizorii. Este o lege inutilă, o măsură populistă, de campanie, fără finalitate“, ne-a declarat Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România.

Instanțele riscă supraîncărcarea

„Asta înseamnă că instanțele vor fi, din nou, supraîncărcate, nu că sunt degrevate de titlurile executorii. Nu înțeleg ce lege este aceasta, una care încalcă dreptul omului la petiție, la opinie“, mai spun avocații. Din aceeași sursă aflăm că singurii care vor avea de câștigat (sau nu) sunt executorii judecătorești.

„Sincer, n-am studiat legea, dar înțeleg că se sare peste pasul învestirii prin instanță. Acum, legea e lege, contractul e contract, vom vedea cum se aplică aceasta. Noi ne vom face treaba“, susțin surse din biroul executorilor judecătorești.

Din punctul unora de vedere, legea este un cadou pentru câteva companii care, tot din grija aleșilor, nu mai sunt ale statului român, dar care sting lumina în România.

Apa Nova, noi nu și nu! Lista utilităților de executat

Nici măcar furnizorii de servicii de utilitate publică nu prea știu de unde le vine bucuria și se simt depășiți de situație, motiv pentru care încearcă să tragă de timp și să nu dea declarații stânjenitoare.

„Deocamdată, dat fiind timpul scurt avut la dispoziție, putem să vă comunicăm că în urma analizei actului normativ nou-adoptat la care faceți referire, dorim să menționăm că acesta se aplică următoarelor servicii publice: a) alimentarea cu apă; b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; e) salubrizarea localităţilor; f) iluminatul public; g) transportul public local de călători. Asemenea oricărui alt operator de utilități publice la nivel național, Apa Nova București este obligată să se supună noilor reglementări legale“, ne-a comunicat Apa Nova București.

Clienții: firmele care asigură utilități

Abia după ce Apa Nova a enumerat lista utilităților care pot beneficia de această lege, este lesne de înțeles pentru cine a fost dată, chiar înainte de Ziua Românilor: 1 decembrie.

Așadar, din veniturile oamenilor care muncesc, aceia care îndrăznesc să mai aibă conturi bancare în care intră bani, dar și din bugetele locale (în cazul firmelor care asigură iluminatul public, canalizarea, serviciul de salubrizare de pe domeniul public), se vor putea înfrupta marile companii.

Ce spun oamenii?! Primii care vor avea de suferit sunt oamenii simpli, care muncesc. Șomerii, pauperii și pensionarii, aceia care nu au conturi bancare, vor scăpa ușor de executorii judecătorești.

„Bineînțeles că se trage tot pe oamenii care muncesc, pe aceia care au ceva în conturi. Și până acum era o formă de executare a datoriilor. De exemplu, dacă nu îți plăteai gunoiul, nu puteai să ridici documente sau să închizi anul financiar la Fisc. Chiar și ca persoană fizică, la un moment dat, se punea problema să nu îți poți radia mașina pentru vânzare dacă nu plătești datoriile, dar și asta era ilegal“, ne-a declarat un contribuabil care n-a dorit să-și dezvăluie identitatea.

Ce spun oameni. De ce noi?!

Cum legea nu face altceva decât să ne întoarcă la sistemul „paușal“, „toți pentru unul, unul pentru toți“, oamenii simpli nu pot decât să se roage ca legea să nu se aplice.

Domnul Marian, din București, este unul dintre oamenii care plătesc de ani buni dările la stat, la utilități, fără să crâcnească. De la o vreme, omul se întreabă: „De ce eu?!“. „Tot noi să plătim?! De ce noi, de ce eu?! Eu sunt pensionar pe caz de boală și prima dată când iau pensia plătesc datoriile. Nu am nicio datorie, dar nu mi se pare corect să ne execute. Nici pe mine, nici pe alții. Nimic nu mai e corect aici, nu mai înțelege nimeni nimic din ceea ce fac oamenii aleși“, ne-a spus Marian Măceliu.

Marin Măceliu, 61 de ani

„Eu nu am datorii la utilități, dar nici nu mi se pare corect ce fac aleșii ăștia ai noștri, execută în stânga și-n dreapta după bunul-plac.“

Avocat Tudor Cruceanu

„Legea aceasta încalcă dreptul constituțional de acces liber la justiție, dreptul la apărare. Se va crea un imens dezechilibru juridic.“

România, țara cu prea mulți proprietari

Potrivit statisticilor, suntem ţara cu cel mai mare procentaj al proprietarilor de locuinţe din Europa, dar şi cu cele mai puţine credite imobiliare, la polul opus aflându-se Elveţia, Germania şi Franţa, arată Eurostat, bazându-se pe statistici din 2011. În statele vestice, creşterea recentă a numărului achiziţiilor imobilare este generată de teama prăbuşirii sistemelor de pensii. Cazul României este cel mai bun pentru a explica de ce în statele foste socialiste numărul proprietarilor este foarte mare. „După căderea comunismului şi a lui Ceauşescu, în 1989, guvernele care s-au succedat la putere au redat proprietarilor imobilele naţionalizate în perioada comunistă. Aceasta a produs un val masiv de bunuri pe piaţă. Legile din 1990 si 1992 au permis ca peste 3 milioane de români să devină proprietarii locuinţei ocupate. Ei au putut cumpăra la preţuri foarte avantajoase apartamentele, cu sume echivalente cu 22.000-55.000 de euro“, spune Laurent Henrio-Lacombe, director al 37 Capital, o firmă de real estate. (N.S.)

Interviu cu Mihai Mereuță, președinte al Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat „Este și o problemă constituțională!“

Simona Popescu: Pe cine afectează legea în mod direct?

Mihai Mereuţă: Legea se referă la serviciile de utilități publice și articolul 61, care a fost discutat peste tot: factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu. Atunci discutăm de două cazuri: factura emisă pentru asociațiile de proprietari și factura emisă pentru consumatori, utilizatori individuali, dacă au contracte individuale.

Sunt mai multe probleme. În primul rând, să observăm că în timp există și alte modificări importante. Și anume, s-a trecut la modificarea termenului de scadență de la data primirii facturii la termenul de scadență la data emiterii facturii. Deci aici apare o problemă la timpul pentru plată, timpul pe care îl ai tu, cetățean, efectiv pentru plata facturii. Și mă gândesc foarte serios că foarte mulți furnizori și-au schimbat de nu știu câte ori operatorii prin care trimiteau facturile. Nu i-au schimbat ca să încerce ceva nou pe piață, ci i-au schimbat pentru că au fost probleme în transmiterea facturilor respective.

S-a spus că orice cetățean are acces la Internet și poate să-și descarce factura. Să fim realiști! Că nu toate comunitățile din România, cu o populație cu vârstă înaintată, au acces la Internet. De pildă, chiar în București sunt cartiere întregi deficitare la Internet. Nu cred că există prea mulți oameni care să-și facă cont la furnizorul respectiv, să-și descarce, eventual pe smartphone, factura. Să fim serioși, să nu facem glume. Pentru că este vorba despre consumatori care au dreptul să primească factura la timp și care nu sunt rău-platnici. Și să ajungi pentru 30 de lei să plătești cheltuieli de executare silită... Dacă mă uit și în Codul de procedură civilă, acolo se spune că o creanță poate fi executată silit dacă este certă, lichidă și exigibilă. Unde este dreptul de contestare a facturii respective? O mediere? Nu trebuie să ajungem direct la executare, pentru că nu aici erau problemele furnizorilor. 80% sunt la zi în București, asociațiile de proprietari și consumatorii casnici.

Marea majoritate sunt cei care au locuințe individuale. Suntem în situația ilară că după ce i-am învățat pe oameni să-și facă contracte individuale, acum le spunem să fie foarte atenți cu factura.

Se spune că în România sunt prea mulți proprietari. Este aceasta o lege prin care foarte ușor se poate ajunge la pierderea locuințelor proprietate personală în urma acumulării datoriilor la utilități?

Nu cred că se va ajunge până acolo, sau nu chiar așa de repede. Haideți să ne gândim la o factură de salubrizare pentru o persoană, 10 lei, ca să luăm o cifră rotundă. Pentru 10 lei să dai 300 la executor, sau cât este onorariul, este puțin jenant să vii cu așa ceva la o bătrână de 87 de ani, căreia i-a săpat din vedere o factură la salubrizare. Lucru pe care, cinstit vorbind, nu l-au făcut operatorii. Pe mine mă miră că operatorii niciodată nu s-au plâns și nici n-au făcut abuzuri, dimpotrivă, ușor au făcut înțelegeri, eșalonări de plată.

Dincolo de factura de 10 lei, restanțele unora pot fi mult mai mari și atunci care este riscul ca unor oameni să li se confiște locuințele, bunurile?

Nu stăpânesc procedura executării. Asociațiile de proprietari ce pot să facă? Să ia praful de pe tobă. Ce pot să facă e numai să blocheze conturile. Oricum, e o discuție, că nu se lucrează prin conturi și multe asociații fac plați cash. La persoane fizice trebuie să identifice un venit, nu se ajunge direct la executarea silită a bunurilor imobile. Primul lucru e să stabilească venitul persoanei, probabil că primul pas este poprirea pe venit. Ține și de felul în care executorul face executarea în înțelegere cu creditorul, respectiv cu furnizorii serviciului. Sper că acum un furnizor de servicii de utilități publice nu devine agent imobiliar. Mi s-ar părea deja prea mult.

Este, după părerea mea, și o problemă de constituționalitate. Ar trebui ca specialiștii să analizeze această lege. Adică e chiar așa: ajunge furnizorul de apă sau de căldură sau de gunoi ca ANAF-ul? Poate să-ți intre direct în venituri? Este și aceasta diferența între data primirii și data emiterii facturii, o chestiune care nu este de neglijat. Și să nu uităm că prin aceeași lege, a trecut poate neobservat, dar termica a trecut de la ANRSC la ANRE. Apoi, va urma o avalanșă de regulamente, de schimbări de licențe. Și, oricum, există un decalaj printre asociațiile de locatari. Dacă discutăm de 15 zile plus 30 de grație la servicii publice, aici discutăm de 20 de zile plus 30. E o diferență de câteva zile și deja uneori ți se spunea: „Păi, ce, n-au fond de rulment?”. Păi, au, dar dacă ai doi, trei mari restanțieri în bloc, s-a dus fondul ăla de mult!

Ce mai este interesant este că au schimbat o definiţie pe care eu n-am mai găsit-o nicăieri altundeva. Apare „alimentarea cu energie termică în sistem centralizat”, rămâne serviciu de utilitate publică. Înainte era „producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat”, nu există sintagma „alimentare”. Ideea mi se pare foarte confuză.

E o lege care a trecut atât de ușor de Parlament, pe tăcute, neobservată. Apoi rapid a fost și promulgată. De ce această viteză?

Trebuie să ne luptăm pentru a reveni la termene mai relaxate și să stabilim clar cum va fi cu creanțele certe. Oamenii au avut parte de experienţe nefericite legate de recuperatori. Ați văzut că te sună încontinuu când au de recuperat câte ceva, chiar și la telefonie mobilă. I-a trecut Parlamentul strada, le-a mai dat o pâine. Dar oamenilor le-a dat pâinea asta? Nu pot să cred că legea a fost făcută pentru că erau în găleată furnizorii de servicii. Nu cred că pentru furnizori a fost făcută această lege. Și în niciun caz pentru consumatori, asta nici nu se discută. Ideea asta de direct executoriu ca și cum ar fi ANAF nu e OK. Clar nu este OK!

Nu mă așteptam să vină aşa, de nicăieri. Pentru că eu m-am blocat pur și simplu când am citit-o. Sunt foarte îngrijorat. Trebuia ca toată lumea să ia poziție și să conteste legea, chiar dacă a intrat în vigoare. Să le scrie inițiatorilor, să solicitam viitorilor parlamentari... Uite, aşa cum a fost legea asta, aşa se poate introduce un proiect de lege și să aibă aceeași viteză în Parlament, să se corecteze aberațiile. Oricum, trebuie să clarificăm oamenilor că nu se referă la lista lor de întreținere la asociațiile de proprietari. Asociațiile nu emit facturi. Dar se referă foarte clar la cei care au contracte directe cu furnizorii de utilități publice. La casă, sunt obișnuiți cu contractul individual. Oricine are factură la energie însă, de exemplu. Și acestea întârzie uneori foarte mult.

Este foarte grav, pentru că legea a trecut ca un glonț prin Parlament. Noi suntem acreditați și nici nu am știut, nu am fost informați că se discută și se votează această lege la comisii. Nici la plen. Dar la comisii s-au introdus foarte multe modificări ale legislației actuale. Nu am fost invitați niciodată. Când au fost niște discuții, pe la minister, tot de modificare a Legii 51, ne-am dus și am depus că suntem împotriva preluării energiei termice de ANRE, dar nu se pusese în discuție niciodată problema asta referitoare la executarea directă. E pe principiul: câinii latră, caravana trece!