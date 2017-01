Lovitură: Ce face Grindeanu cu bugetul serviciilor

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, duminică, la Antena 3, că Guvernul nu îşi va schimba punctul de vedere cu privire la reducerea bugetelor instituţiilor de securitate naţională în şedinţa CSAT de marţi. Premierul l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis că nu i-a oferit Guvernului său un trament egal ca în cazul Guvernului Cioloş, avizarea bugetelor din 2015.

"Noi n-am cerut altceva decât ce s-a întâmplat acum un an, Nu tratament diferit, şi poate că acel comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, de după şedinţa de Guvern, a indus în eroare foarte multă lume. Ca date de intrare, lucrurile stau în felul următor: în 2015, în 9 decembrie s-a ţinut şedinţa de Guvern, fără aviz CSAT, în care s-a adoptat proiectul de buget. În 10 decembrie a fost CSAT. Tot ceea ce am sperat eu, ca şef al Guvernului, am sperat la un tratament egal cu cel de anul trecut", a spus Grindeanu.

După ce moderatorul emisiunii a citat comunicatul Administraţiei Prezidenţiale, în care se preciza că în 2015 proiectul de buget a fost transmis din timp la Cotroceni, Grindeanu a spus că există "o explicaţie foarte simplă" pentru care acest lucru nu s-a întâmplat şi acum: "S-a lucrat foarte mult la acest buget, s-a lucrat zi şi noapte".

Grindeanu a criticat întârzierea intrării bugetului în Parlament, dar a precizat că Guvernului nu îşi va schimba opinia.

"Vom merge marţi la CSAT. Cu toată fermitatea, ne susţinem punctele de vedere şi nu există schimbări. Asta este viziunea noastră pentru 2017", a spus premierul.

Întrebat dacă se aştepta ca preşedintele să se opună, premierul a spus că, la începutul mandatului său, ar fi fost "mai constructiv", însă începe să devină "sceptic". "Aş vrea să am o surpriză marţi, şi lucrurile să fie constructive", a spus el.