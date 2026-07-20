2026, anul SUA în România. Legea, inițiată de AUR, a fost promulgată de președinte

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea privind instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România”, iniţiată de mai mulţi parlamentari de la AUR.

Potrivit actului normativ, cu prilejul sărbătoririi Anului Statelor Unite ale Americii în România se organizează evenimente menite să consolideze relaţia strategică româno-americană.

Anul SUA în România este despre „angajamentul României față de democrația autentică”

De asemenea, „se reafirmă angajamentul României faţă de valorile lumii libere, libertatea de exprimare şi democraţia autentică”, se mai spune în textul legii.

În baza aceleiași legi, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale organizează sau sprijină material și logistic organizarea şi desfăşurarea de evenimente.

Acestea sunt: conferinţe şi dezbateri publice și evenimente culturale, academice şi educaţionale dedicate istoriei şi valorilor americane.

Materiale de presă la televiziunea și radioul de stat

În aceeași categorie de evenimente intră și acțiunile de diplomaţie publică şi comunicare româno-americană și orice alte activităţi de promovare a cooperării româno-americane şi a valorilor democratice.

În plus, televiziunea de stat și radioul public vor rezerva, la cerere, în limita a 1% din timpul de emisie pentru materialele realizate cu ocazia Anului Statelor Unite ale Americii în România.

Legea a fost adoptată de Parlament pe 30 iunie, cu 283 de voturi pentru, 8 împotrivă și 4 abțineri.

250 de ani de democrație

Pe 4 iulie s-au împlinit 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență, semnată la 4 iulie 1776. Aniversarea este cunoscută și sub numele de Semiquincentennial sau America250. Sunt planificate ceremonii, parade, concerte, expoziții și alte evenimente în întreaga țară, cu un accent deosebit pe orașe precum Philadelphia (unde a fost adoptată Declarația de Independență) și Washington.

În România, evenimentul a fost marcat de Ambasada SUA în România și la el au fost invitați reprezentanți ai scenei politice și sociale românești.

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a publicat un editorial în ziarul Cotidianul, pentru a marca 250 de ani de la fondarea SUA. „Naţiunile noastre sunt profund ancorate în valorile fundamentale ale civilizaţiei occidentale – credinţa, familia şi munca asiduă – principiile promovate de fondatorii Americii”, a scris ambasadorul SUA.

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