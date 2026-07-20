Ministrul Apărării, Radu Miruță, îi dă replica lui Victor Ponta: compară mere cu pere

„Adevărul are o singură formă și oricât se străduiesc unii și alții să-l deformeze, datele îi contrazic!”, spune Radu Miruță într-o postare făcută pe Facebook.

Ministrul Apărării: Cele două ambarcațiuni sunt complet diferite

„Am mai explicat și mai explic încă o dată, doar pentru a nu se sedimenta o minciună și pentru ca adevărul să le dea peste nas celor obișnuiți cu dezinformarea. Cei care induc această idee compară mere cu pere. Cele două ambarcațiuni sunt complet diferite”, spune Miruță.

El spune, cu ironie, că „nu este suficient ca două ambarcațiuni să plutească pentru a putea fi comparate între ele.”

Corveta Hisar, achiziționată de Ponta din Turcia cu 223 de milioane de euro, este comparată în mod greșit cu navele de patrulare contractate prin SAFE, atrage atenția titularul de la Apărare, fără a-i da numele fostului premier dar oferind o captură după postarea sa.

Și pentru că, spune el, „datele certe” sunt singurele care „demontează minciuna”, ministrul Radu Miruță prezintă în detaliu diferențele și costurile aferente capabilităților pe care navele ce vor fi produse în România le au în plus.

Costurile pentru echipamentele și sistemele suplimentare de pe navele construite în România

Pornind de la dotarea corvetei Hisar, folosită drept termen de comparație:

sistem de apărare apropiată CIWS Oerlikon Millennium – 15,5 milioane euro;

sistem pasiv IR de supraveghere și avertizare timpurie – 2,5 milioane euro;

sisteme pentru protecția forței și combaterea amenințărilor moderne – 15 milioane euro;

sisteme de război electronic – 3 milioane euro;

sistem de lansare a torpilelor – 9,5 milioane euro;

sistem de rachete RAM – 59,5 milioane euro;

muniție – 5 milioane euro;

sistem de lansare a rachetelor NSM – 20 milioane euro;

integrarea tuturor acestor capabilități – aproximativ 50 milioane euro.

„Când adaugi aceste capabilități, integrarea lor și obligația de a investi în șantier astfel încât navele să poată fi produse în România – obligație pe care am introdus-o pentru prima dată prin SAFE –, realitatea este cu totul alta decât povestea simplistă pe care unii se străduiesc să o vândă prin manipulare”, spune Miruță.

Prețul noilor nave, mai avantajos

În aceste condiții, prețul noilor nave devine chiar mai avantajos, constată el.

Suplimentar, spune el, se obțin: salvarea șantierului, investiții în modernizarea acestuia, păstrarea locurilor de muncă și readucerea la viață a unei industrii pe care, până de curând, „din interes pentru comisioane, unii au vrut-o moartă și îngropată”.

„Diferența este simplă: unii au văzut în trecut în contractele Armatei doar o sursă de bani, altii vor ca fiecare euro investit în apărare să lase în urmă și capacități militare mai puternice, și locuri de muncă, și industrie românească”, conchide Miruță.

Victor Ponta susține că Guvernul Bolojan că a achiziționat din programul SAFE nave de la compania germană Rheinmetall la un preț mult mai mare, în loc să achiziționeze de la turci, mult mai ieftin.