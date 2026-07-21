O proteză care „crește” odată cu pacientul, creată de un bioinginer din Iași

Un bioinginer din Iași a creat o proteză de picior pentru copii care se poate ajusta automat pe măsură ce pacientul crește. Prototipul este controlat printr-o aplicație de telefon și ar putea ajuta copiii care au trecut printr-o amputație să își mențină mai ușor echilibrul.

Proteza se reglează cu ajutorul telefonului

Proiectul a fost dezvoltat de dr. Dimitrie-Cristian Fodor, împreună cu o echipă de studenți de la Universitatea Tehnică din Iași, relatează știrileprotv.ro. Dispozitivul este gândit pentru copiii care au nevoie de o proteză de picior și care, în mod normal, trebuie să o schimbe sau să o ajusteze pe măsură ce cresc.

Proteza își poate modifica lungimea automat. Reglajul se face printr-o aplicație instalată pe telefon.

„Această proteză este comandată de o aplicație pe telefon. Se ia telefonul, se face o fotografie și în funcție de anumiți marcări, proteza se va autoechilibra, va restabili simetria corpului”, a explicat Dr. Dimitrie-Cristian Fodor.

Invenția trebuie să treacă prin teste clinice

Prototipul se află în proces de brevetare. Pentru ca proteza să poată fi folosită de pacienți, ea trebuie să treacă mai întâi prin teste clinice. Ulterior, proiectul ar avea nevoie de sprijinul unui investitor pentru a ajunge pe piață.

Cristian Fodor spune că a fost motivat și de întâlnirea cu o sportivă paralimpică.

„Este o fetiță cu o amputație transtibială care a ajuns paralimpic la snowboard, am cunoscut-o, mi-a donat o parte din echipamentele pe care însăși ea le-a purtat și am avut o încredere foarte mare că trebuie să termin acest proiect”, a povestit acesta.

Reglajele pot fi importante pentru copiii activi

Reprezentanții Universității Tehnice spun că astfel de dispozitive pot fi utile mai ales pentru copiii care fac sport. Aceștia pot simți mai repede dezechilibrele apărute în timpul mișcării.

„Am identificat copii care își reglează singuri astfel de aparate, cei care practică diverse sporturi simt când apar dezechilibre”, a spus Neculai Seghedin, prorector Univ Tehnica Gh. Asachi din Iasi.

La nivel mondial, aproximativ 10 milioane de persoane au suferit o amputație. În mai mult de jumătate dintre cazuri este vorba despre amputații ale piciorului.

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