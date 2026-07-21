Un sculptor din New York a cheltuit 100.000 de dolari pe o statuie a lui Charlie Kirk pe care nimeni nu vrea să o cumpere

Sculptorul Sergio Furnari din New York a cheltuit 100.000 de dolari din fonduri proprii pentru a realiza o statuie a lui Charlie Kirk, sperând să obțină milioane de dolari din donații. Proiectul s-a dovedit a fi un eșec total: campania sa online a strâns abia 1.400 de dolari, publicul din New York respinge inițiativa, iar artistul și-a fracturat piciorul lucrând la operă.

Stefan Lupu - Reporter special
Un sculptor din New York a cheltuit 100.000 de dolari pe o statuie a lui Charlie Kirk pe care nimeni nu vrea să o cumpere

Sculptorul Sergio Furnari din New York a cheltuit 100.000 de dolari din fonduri proprii pentru a realiza o statuie a lui Charlie Kirk, sperând să obțină milioane de dolari din donații. Proiectul s-a dovedit a fi un eșec total: campania sa online a strâns abia 1.400 de dolari, publicul din New York respinge inițiativa, iar artistul și-a fracturat piciorul lucrând la operă.

Un sculptor din New York se confruntă cu o criză financiară majoră după ce a investit 100.000 de dolari din propriul buzunar pentru a realiza o statuie în mărime naturală a lui Charlie Kirk, o figură proeminentă a extremei drepte americane. Sergio Furnari, un artist de origine italiană, spera că lucrarea sa – care nu a fost comandată de nimeni – va strânge milioane de dolari. În schimb, a primit numeroase mesaje din partea unor persoane care amenință că vor vandaliza sculptura.

Un șir de ghinioane și o investiție ruinată

Pe lângă eșecul financiar evident, artistul a suferit și o accidentare fizică bizară în timp ce lucra la proiect, fracturându-și piciorul după ce s-a împiedicat de o rolă de bandă adezivă în propriul atelier. Această succesiune de evenimente nefericite l-a făcut să se întrebe dacă lucrarea este cumva blestemată, deși ulterior a insistat că sculptura este „binecuvântată”, în ciuda tuturor dovezilor contrarii, notează The Guardian

Charlie Kirk, fondatorul organizației Turning Point USA, a fost o figură extrem de influentă, dar și profund polarizantă în rândurile tinerilor republicani. Ucis în luna septembrie a anului trecut, el era cunoscut pentru opiniile sale radicale, fiind adesea acuzat de rasism și intoleranță în cadrul podcasturilor sale. În ciuda popularității sale în cercurile mișcării MAGA, Kirk este o figură extrem de nepopulară în New York, unul dintre cele mai diverse și democrate orașe din Statele Unite.

Motivația artistului și lipsa de susținere publică

Furnari a recunoscut că nu era un fan al lui Kirk și că nu era de acord cu multe dintre pozițiile acestuia, cum ar fi comentariile sale negaționiste la adresa Palestinei. Cu toate acestea, sculptorul a oferit mai multe justificări contradictorii pentru realizarea operei, afirmând ba că a dorit să celebreze libertatea de exprimare și Primul Amendament, ba că a vrut să o sprijine pe soția lui Kirk sau, pur și simplu, să comemoreze un moment istoric. Într-o declarație plină de aplomb, el și-a comparat demersul cu operele lui Michelangelo sau Leonardo da Vinci.

Așteptările sale privind donațiile din partea unor figuri publice înstărite nu s-au concretizat. După ce a cheltuit o avere pe oțel, rășină și forță de muncă, Furnari a apelat din disperare la o campanie de strângere de fonduri online, sperând să obțină cel puțin 150.000 de dolari pentru a duce statuia într-un turneu. Până în prezent, campania a strâns doar 1.400 de dolari. Frustrat de situație, artistul i-a catalogat pe potențialii susținători drept „zgârciți”, plângându-se de lipsa de sprijin financiar real. Ultimul său plan este să expună statuia de aproape doi metri înălțime în Times Square pe 10 septembrie, la comemorarea unui an de la moartea lui Kirk, în speranța că va genera suficient interes pentru a-și recupera măcar o parte din pierderi.

CITEȘTE ȘI

Scandal la vârful justiției în cazul Charlie Kirk

Distribuie articolul pe:

3 comentarii

  3. Trebuie sa fi si p.rost ca sa cumperi monstruozitatea asta din fibra de sticla,mai mult de 100 coco nu merita;speram ca in mana ciudateniei e un microfon,pentru ca altfel,ne meritam soarta
    Inteleg sa-l fi reprodus pe Trump cu un cornet de inghetata (ICE) in mana

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro