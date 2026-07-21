Un sculptor din New York a cheltuit 100.000 de dolari pe o statuie a lui Charlie Kirk pe care nimeni nu vrea să o cumpere

Un șir de ghinioane și o investiție ruinată

Pe lângă eșecul financiar evident, artistul a suferit și o accidentare fizică bizară în timp ce lucra la proiect, fracturându-și piciorul după ce s-a împiedicat de o rolă de bandă adezivă în propriul atelier. Această succesiune de evenimente nefericite l-a făcut să se întrebe dacă lucrarea este cumva blestemată, deși ulterior a insistat că sculptura este „binecuvântată”, în ciuda tuturor dovezilor contrarii, notează The Guardian.

Charlie Kirk, fondatorul organizației Turning Point USA, a fost o figură extrem de influentă, dar și profund polarizantă în rândurile tinerilor republicani. Ucis în luna septembrie a anului trecut, el era cunoscut pentru opiniile sale radicale, fiind adesea acuzat de rasism și intoleranță în cadrul podcasturilor sale. În ciuda popularității sale în cercurile mișcării MAGA, Kirk este o figură extrem de nepopulară în New York, unul dintre cele mai diverse și democrate orașe din Statele Unite.

Motivația artistului și lipsa de susținere publică

Furnari a recunoscut că nu era un fan al lui Kirk și că nu era de acord cu multe dintre pozițiile acestuia, cum ar fi comentariile sale negaționiste la adresa Palestinei. Cu toate acestea, sculptorul a oferit mai multe justificări contradictorii pentru realizarea operei, afirmând ba că a dorit să celebreze libertatea de exprimare și Primul Amendament, ba că a vrut să o sprijine pe soția lui Kirk sau, pur și simplu, să comemoreze un moment istoric. Într-o declarație plină de aplomb, el și-a comparat demersul cu operele lui Michelangelo sau Leonardo da Vinci.

Așteptările sale privind donațiile din partea unor figuri publice înstărite nu s-au concretizat. După ce a cheltuit o avere pe oțel, rășină și forță de muncă, Furnari a apelat din disperare la o campanie de strângere de fonduri online, sperând să obțină cel puțin 150.000 de dolari pentru a duce statuia într-un turneu. Până în prezent, campania a strâns doar 1.400 de dolari. Frustrat de situație, artistul i-a catalogat pe potențialii susținători drept „zgârciți”, plângându-se de lipsa de sprijin financiar real. Ultimul său plan este să expună statuia de aproape doi metri înălțime în Times Square pe 10 septembrie, la comemorarea unui an de la moartea lui Kirk, în speranța că va genera suficient interes pentru a-și recupera măcar o parte din pierderi.

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