Când va fi acceptată România în programul Visa Waiver. Mesajul ministrului Oana Țoiu

Ministrul Oana Țoiu a explicat faptul că acceptarea României în programul Visa Wiver este o prioritate pentru menținerea unei relații bilaterale cu SUA.

„Visa Waiver este o prioritate în relaţia bilaterală. Aşa cum ştiţi, noi deja reuşisem în relaţia dintre Statele Unite ale Americii şi România să atingem pragul de sub 3% al numărului de refuzuri ale vizelor, un prag necesar pentru a putea să intrăm în programul Visa Waiver şi aici, din nou, trebuie să spun: e foarte important să asigur aceste aprecieri şi pentru mediul de afaceri, care a contribuit foarte mult în această direcţie. A fost un efort interinstituţional major” a declarat Oana Țoiu, pentru TVR Info.

Programul Visa Waiver, gestionat de MAI

Gestionarea programului este acum în grija Ministerului Afacerilor Interne.

„Din păcate, aşa cum ştiţi, înainte de alegerile prezidenţiale, înainte de alegerile parlamentare, odată cu schimbarea administraţiei, a existat o suspendare. Și apoi o oprire a acestui proces (…) El este, în acest moment, la Ministerul Afacerilor Interne gestionat (…) Când o să avanseze mai departe depinde de discuţia politică, cu siguranţă, de coborârea ratei de refuzuri din nou la pragul respectiv, dar şi de administraţia preşedintelui Trump în ceea ce priveşte paradigma pe care aceştia o au faţă de călătorii, faţă de deschiderea graniţei” a mai spus Oana Țoiu.

România, dată afară din programul Visa Waiser

În ianuarie 2025, România a primit acceptul pentru a fi inclusă în programul Visa Waiver.

Deși România a îndeplinit toate elementele impuse de legislația americană, Departamentul de Securitate Națională a decis, în mai 2025, excluderea din program a României.

Cu câteva luni înainte, în martie 2025, administrația Trump a decis suspendarea deciziei de includere a țării noastre în acest program.

Visa Waiver este un program al SUA care permite efectuarea de călătorii transatlantice fără obținerea prealabilă a unei vize.

O viză pentru Statele Unite ale Americii costă 185 de dolari americani. Durata de obținere depinde însă de timpul de așteptare pentru interviu și procesarea informațiilor de după interviu.