A murit fostul primar din Târgu Jiu

Florin Cârciumaru, fostul primar al municipiului Târgu Jiu, a murit din cauza unei boli care l-a chinuit în ultimii ani. Fostul edil avea 69 de ani. Decesul său l-a marcat pe fostul premier Victor Ponta care a scris pe FB:

Florin Cârciumaru a fost un primar extraordinar pentru locuitorii din Târgu Jiu, un om de familie și un coleg de partid impecabil . Pentru mine, a fost un exemplu de caracter și de muncă, un sfătuitor înțelept în momente importante și un prieten la nevoie. Condoleanțe familiei și celor dragi Dumnezeu să-l odihnească