A murit fostul primar din Târgu Jiu

Florin Cârciumaru, fostul primar al municipiului Târgu Jiu, a murit din cauza unei boli care l-a chinuit în ultimii ani. Fostul edil avea 69 de ani. Decesul său l-a marcat pe fostul premier Victor Ponta care a scris pe FB:

Florin Cârciumaru a fost un primar extraordinar pentru locuitorii din Târgu Jiu, un om de familie și un coleg de partid impecabil 😪😪😪. Pentru mine, a fost un exemplu de caracter și de muncă, un sfătuitor înțelept în momente importante și un prieten la nevoie. Condoleanțe familiei și celor dragi 🙏🙏 Dumnezeu să-l odihnească 🙏🙏🙏

  6. Dacă omul tot a murit, Dumnezeu să-l odihnească, puteai să-i împrumuți caracterul dacă zici că era precizat pentru asta!

  8. Ce veste tristă.Cum să moară marele samaritan și marele primar al Gorjului din Târgu jiu. Mă voi sinucide, nu pot să cred așa ceva. Acest om a fost un sfânt. Viktor Ponta îl deplânge până la adânci bătrânețe.Vai vai vai ce tragedie.

