Grecia introduce o suprataxă pentru turiști. Cât vor plăti în plus pentru fiecare noapte de cazare

Grecia introduce o suprataxă pentru turiști, achitată pentru fiecare noapte de cazare.

Mădălina Hodea
Grecia introduce o suprataxă pentru turiști. Cât vor plăti în plus pentru fiecare noapte de cazare

Terasă din Grecia FOTO: greekexclusiveproperties.com

Grecia introduce o suprataxă pentru turiști, achitată pentru fiecare noapte de cazare.

Turiștii care aleg Grecia pentru vacanță vor plăti o nouă taxă pentru fiecare noapte de cazare. Denumită „Taxa pentru Reziliență Climatică”, aceasta diferă în funcție de categoria unității de cazare și de sezon, iar banii vor fi folosiți pentru finanțarea proiectelor de protecție împotriva efectelor schimbărilor climatice.

Vacanțele în Grecia vor deveni mai scumpe pentru turiști, după ce autoritățile elene au introdus o nouă taxă obligatorie care se aplică pentru fiecare noapte de cazare. Denumită „Taxa pentru Reziliență Climatică”, măsura are scopul de a finanța proiecte de protecție a mediului și de adaptare la efectele schimbărilor climatice, tot mai vizibile în această țară afectată frecvent de incendii de vegetație, valuri de căldură și inundații, scrie Profit.ro.

Noua taxă înlocuiește vechea taxă de cazare

Noua taxă înlocuiește vechea taxă de cazare și se achită separat de costul sejurului. În cele mai multe cazuri, suma este plătită direct la unitatea de cazare, la check-in sau la check-out, iar aceasta trebuie evidențiată distinct pe factura sau documentul fiscal emis turistului.

Valoarea taxei diferă în funcție de categoria unității de cazare și de perioada anului. În sezonul turistic, între aprilie și octombrie, turiștii cazați la hoteluri de o stea sau două stele vor plăti 2 euro pe noapte, cei care aleg hoteluri de trei stele vor achita 5 euro, la hotelurile de patru stele taxa ajunge la 10 euro, iar pentru unitățile de cinci stele aceasta este de 15 euro pe noapte. În extrasezon, între noiembrie și martie, tarifele scad considerabil, fiind cuprinse între 0,50 euro și 4 euro pe noapte, în funcție de categoria hotelului.

Și turiștii care aleg camere, apartamente sau locuințe închiriate prin platforme de tip Airbnb sunt vizați de noua taxă. Pentru apartamentele și camerele autorizate, taxa este de 2 euro pe noapte în sezon și de 0,50 euro în extrasezon. În cazul caselor și vilelor închiriate pe termen scurt, suma poate ajunge la 15 euro pe noapte, în funcție de dimensiunea proprietății și de perioada în care are loc sejurul.

Autoritățile precizează că taxa se aplică pentru întreaga unitate de cazare și nu pentru fiecare persoană. Astfel, indiferent dacă într-un apartament sau într-o vilă sunt cazați doi turiști sau o familie numeroasă, valoarea taxei rămâne aceeași.

Fondurile colectate vor alimenta un fond național

Fondurile colectate vor alimenta un fond național destinat proiectelor de reziliență climatică. Printre investițiile vizate se numără prevenirea incendiilor de vegetație, lucrările de protecție împotriva inundațiilor, refacerea zonelor afectate de dezastre naturale și modernizarea infrastructurii din regiunile turistice. Potrivit autorităților elene, măsura este necesară în contextul în care Grecia se confruntă din ce în ce mai des cu fenomene meteo extreme, iar costurile intervențiilor și ale reconstrucției au crescut semnificativ în ultimii ani.

Pentru turiștii care își rezervă vacanțele online, este important de verificat dacă taxa este inclusă în prețul afișat sau dacă va trebui achitată separat la sosirea la cazare. În cele mai multe situații, costul suplimentar nu este inclus în tariful inițial al rezervării și se plătește direct proprietarului sau hotelului.

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3 comentarii

  1. Daaaa….sigur
    Fix in Grecia mă reped eu in fiecare vară în concediu.
    Am fost o dată în Atena, văzut Acropole, Hefaistos, Pireu, mîncat giros ,Pa , la revedere
    Sint mii de alte locuri in lumea asta de vizitat.
    Fără taxă de protecție solară!!!!

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  2. Toti taranii de oras care traiesc din turism s-au saturat de turisti, primii francezi, apoi spaniolii, italienii, iar in ordinea numerelor de pe tricou au ajuns la greci. Cand ei au turisti mai multi decat locuitori, noi avem 10%, decat. Zici ca noi ne-am saturat inainte de a ne ocupa de industria evaziunii fiscale. Deci, noi mergem intr-o directie buna sau gresita ?

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  3. Datorita noii masuri, hoarde de turisti ultrabogati vor bloca vamile, porturile si aeroporturile grecesti. Pe bune, ai impresia ca USR e la putere in Grecia, poate si cu geamanul pacaliciului nostru ca presedinte.

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