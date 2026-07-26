Luby, șoferița care a renunțat la modă pentru camion. Câștigă 29.000 de dolari pe lună și e virală pe internet

Luby a trecut cu mult curaj de la afacerea cu modă la o meserie dedicată în general bărbaților. Tânăra din Hong Kong câștigă acum pe lună 29.000 de dolari și este un exemplu de succes. Este lăudată pe rețelele de socializare, unde are peste 230.000 de urmăritori.

Este un exemplu pentru ambiția și curajul de a transforma un hobby într-un loc de muncă. Unul bine plătit chiar. Dar cel mai important, unul în care spune că nu se va mai plictisi vreodată.

Este încurajată pe rețelele de socializare de urmăritorii săi. Acolo, vorbește zilnic despre provocările acestei meserii, împărtășind aspecte de zi cu zi.

Dincolo de popularitatea câștigată, tânăra rămâne, în primul rând, un exemplu despre puterea de a răzbate într-o lume unde nu a fost bine primită de la început.

Când se afla deja la volanul camionului, a primit și încurajări, iar ea vrea să facă acum același lucru. Să le dea încredere celor care nu vor să meargă pe un drum bătătorit și să îi susțină prin puterea exemplului.

De ce a ales Luby șoferia. Moda o plictisea

Luby a decis să urmeze cariera de șofer de camion pentru că pur și simplu nu-i plăcea munca de birou. Afacerea sa cu haine o plictisea peste măsură. Și mai voia apoi să își poată folosi priceperea sa de a șofa foarte bine.

Munca de șofer profesionist i s-a părut așadar cea mai bună alegere.

Într-un interviu acordat publicației „Sing Tao Headline”, Luby a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat până la obținerea permisului de conducere pentru vehicule grele și l-a descris ca fiind o mare provocare.

Găsirea unui loc de muncă, deloc ușoară

Găsirea unui loc de muncă a fost de asemenea dificilă, pentru că majoritatea companiilor de transport ezitau să angajeze șoferi fără experiență, mai ales femei.

„Fără cineva care să mă prezinte, companiile de transport nu ar angaja de obicei un nou venit”, a explicat ea.

Industria transporturilor, o imagine dură

În pofida imaginii dure a industriei transporturilor, Luby a spus că a descoperit însă un mediu de lucru mai primitor decât se aștepta, cu șoferi experimentați și colegi care îi oferă sprijin.

Le-a provocat îngrijorare părinților, iar pentru ea găsirea unui loc de muncă după ce și-a obținut permisul de conducere pentru vehicule grele nu a fost deloc ușoară.

Să fii șofer pe un camion este, fără îndoială, un lucru nu tocmai la îndemână, chiar dacă șofatul este pentru mulți o pasiune.

Tocmai de aceea, șoferii experimentați au fost cei care au încurajat-o cel mai mult, legați fiind de această pasiune greu de înțeles pentru cine nu a urcat niciodată la volanul unui camion.

Grijile părinților s-au risipit, locul de muncă este acum unul bine plătit, iar Luby face ceea ce îi place.

Și își face mereu timp să-și împărtășească experiențele din fiecare zi, iar succesul de care se bucură pe rețelele sociale dovedește că a fost o alegere bună, chiar dacă puțin au crezut asta la început.

„Șofatul este hobby-ul meu. Acum pot transforma hobby-ul meu într-un loc de muncă. Nu mă voi plictisi și pot câștiga în continuare bani”, conchide tânăra.