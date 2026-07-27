Amenzi de peste un milion de lei aplicate de ANPC pe litoral în urma controalelor

Alimente expirate și utilaje ruginite în sectorul HoReCa

Sectorul de alimentație publică a fost, ca de fiecare dată, unul dintre cele mai problematice. Inspectorii au descoperit în restaurante și pe terase o practică periculoasă: comercializarea de produse alimentare cu data limită de consum depășită, dar și nerespectarea temperaturilor de păstrare, în special în cazul preparatelor care trebuiau servite calde și care erau depozitate necorespunzător.

De asemenea, au fost identificate materii prime cu starea termică modificată și fără niciun fel de elemente de identificare sau caracterizare, ceea ce face imposibilă trasabilitatea lor. Adică, de unde provin, lotul și data ambalării. Problemele grave de igienă au fost completate de utilizarea repetată a unui ulei alimentar cu un grad avansat de degradare termică, un pericol real pentru sănătatea consumatorilor. Pe lângă acestea, operatorii economici foloseau agregate frigorifice neconforme. Frigiderele și lăzile frigorifice erau neigienizate, prezentând depuneri grosiere de gheață, rugină și diverse impurități.

Condiții insalubre la piscine, șezlonguri murdare și nereguli pe plajă

Pe lângă sectorul alimentar, comisarii ANPC au vizat și zonele de agrement și cazare. Controalele au scos la iveală prestarea unor servicii în spații neautorizate, precum și o lipsă totală de transparență față de turiști. Aceștia nu erau informați corect, complet și precis despre serviciile de cazare, facilitățile oferite, tarifele practicate sau mapa cu informații utile.

Nici administratorii plajelor nu au scăpat de amenzi, fiind sancționați pentru nerespectarea măsurilor specifice de operare a zonelor turistice. O atenție deosebită a fost acordată piscinelor, care, în multe cazuri, erau întreținute necorespunzător. Lipseau informațiile privind temperatura apei, nivelul pH-ului sau adâncimea, și nu exista pediluviul obligatoriu pentru igienizarea picioarelor înainte de intrarea în bazin. Mai mult, pe marginea piscinelor și pe plaje, șezlongurile oferite turiștilor erau adesea deteriorate și neigienizate, se arată în postarea de pe facebook.

Jucării periculoase retrase din comerț

În zonele de promenadă și la standurile comerciale, inspectorii au descoperit deficiențe de informare privind articolele textile și încălțămintea, dar și jucării care nu aveau traducerile în limba română pe ambalaj, încălcând astfel dreptul consumatorilor la informare. Mai grav, printre produsele destinate celor mici se aflau jucării considerate periculoase de către autorități, precum laserele și produsele de tip slime, care au fost imediat oprite de la vânzare.

Bilanțul acțiunilor. Amenzi, avertismente și activități suspendate

Bilanțul total al acestei săptămâni de controale s-a tradus prin aplicarea a aproximativ 200 de amenzi contravenționale, care au însumat peste un milion de lei, la care s-au adăugat 94 de avertismente scrise. Produse neconforme, care nu respectau normele legale, în valoare totală de peste 21.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. Pentru cei opt agenți economici găsiți cu deficiențe majore, s-a luat decizia opririi temporare a prestării serviciilor, aceștia având dreptul să își reia activitatea abia după ce vor remedia absolut toate problemele semnalate de comisari și vor solicita, în termenul prevăzut de lege, recontrolul pentru a intra în legalitate.

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