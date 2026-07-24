Produse expirate și băuturi ținute în soare: Peste 1.400 de firme, amendate de ANPC

În urma verificărilor din această săptămână, ANPC a găsit produse expirate, agregate frigorifice cu depuneri de gheaţă, apă minerală şi băuturi răcoritoare ţinute în soare, echipamente uzate sau ruginite, piscine întreţinute necorespunzător.

ANPC a aplicat mai multe sancțiuni

Pentru toate aceste nereguli au fost aplicate amenzi în valoare de patru milioane de lei.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, vineri, că în această săptămână comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au desfăşurat ample acţiuni de control la peste 1.400 de operatori economici.

În urma acestor controale au fost date 788 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ patru milioane de lei şi 567 de avertismente, fiind verificate produse de peste 2,4 milioane de lei. Totodată, a fost oprită temporar prestarea serviciilor pentru 22 de operatori economici, până la remedierea deficienţelor.

Principalele nereguli

Principalele nereguli constatate au fost: produse alimentare cu data-limită de consum depăşită; peşte cu modificări organoleptice evidente ale aspectului, texturii şi mirosului, depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime şi a produselor finite, cu potenţial risc de contaminare încrucişată, nerespectarea condiţiilor şi a temperaturilor de depozitare pentru produsele perisabile (sosuri, peşte şi carne), carne cu depuneri considerabile de gheaţă, fenomen asociat cu deteriorarea caracteristicilor de calitate.

De asemenea, au fost descoperite și alte nereguli, precum: agregate frigorifice cu elemente de etanşare depreciate, componente lipsă şi depuneri grosiere de gheaţă şi impurităţi, utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare şi depuneri grosiere de arsură; întreţinerea necorespunzătoare a piscinelor, evidenţiată prin degradări structurale şi componente metalice deteriorate, întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement (părţi componente lipsă, elemente de siguranţă insuficiente) şi întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări de impurităţi, depuneri de grăsime şi conductoare electrice neizolate.

Au fost descoperite nereguli și în ceea ce privește modul în care erau depozitate apele minerale, băuturile răcoritoare şi cele alcoolice. Acestea erau depozitate în soare şi la temperatura mediului ambiant, potrivit ANPC. Alte nereguli au fost descoperite la produse de origine vegetală, care prezentau depuneri de mucegai, urme de lovire şi strivire și produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare.