Accident cu opt răniți la Câmpia Turzii

04 oct. 2025 la 09:03 (R.C.) Actualitate 0

Opt persoane au fost rănite, sâmbătă, în urma unui accident produs între un microbuz şi un autoturism, în Câmpia Turzii.

”Echipajele operative au găsit un microbuz şi un autoturism avariate, fără persoane încarcerate în acestea. Au fost consultate zece persoane la locul accidentului, dintre care opt au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare.  Conform primelor evaluări, cei cinci bărbaţi şi trei femei transportaţi la spital prezentau afecţiuni uşoare”, au anunţat reprezentanţii ISU Cluj.
