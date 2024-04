Actorul Dorel Vișan s-a înfrăţit cu masonii

Actorul Dorel Vișan a fost premiat de Ordinul Masonic Umaniterra Cluj-Napoca. gest care a stârnit controverse.

Ordinul Masonic Umaniterra din Cluj-Napoca i-a oferit actorului Dorel Vișan titlul de Mare Maestru de Onoare. Actorul este numit „tezaur viu al culturii românești, arhanghel al spiritualității, reper național”, în anunţul de pe pagina de Facebook a ordinului masonic.

„Maestrul Dorel Visan accepta titlul de Mare Maestru de Onoare Ad-Vitam al Ordinului Masonic Umaniterra in prezenta a zeci de Frati si Surori, membri ai Ordinului Umaniterra. Multumim maestrului Dorel Visan pentru acceptarea acestui Titlu Onorific. (…) Glorie muncii ce aduce plus valori! Chemam la unitate prin diversitate, armonie si pace in lume”, au transmis cei de la Umaniterra.

Recent, Dorel Visan a mai creat o controversă după ce a mers Moscova, în calitate de invitat la Festivalul de la Moscova. Alaturi de Visan au fost si Laura si Ciprian Mega, regizorul filmului ”21 de rubini”.

