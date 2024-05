Informații contradictorii despre un armistițiu în Gaza

Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, le-a spus premierului Qatarului, Mohammad bin Abdulrahman Al Thani, și șefului serviciilor de informații egiptene, Abbas Kamel, că gruparea teroristă acceptă termenii acestora pentru o încetare a focului cu Israelul, potrivit unui anunț oficial al Hamas.

Oficialii israelieni avertizează însă că termenii acceptați de Hamas nu sunt cei cu care Israelul a fost de acord.

Ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, respinge acceptarea aparentă de către Hamas a unei încetări a focului.

„Nu există decât un singur răspuns la trucurile și jocurile Hamas – un ordin imediat de cucerire a Rafah-ului, creșterea presiunii militare și continuarea zdrobirii Hamas până la înfrângerea totală a acesteia.”, a spus ministrul israelian.

În Gaza, anunțul Hamas a fost primit cu manifestări de bucurie în stradă.

Oamenii plâng de fericire, scandează „Allahu Akbar” și trag în aer pentru a sărbători vestea, relatează un corespondent AFP.

🚨 What is heard of gunfire in various areas of the Gāza Strip is just people's celebrations over Hāmas' approval of the proposal, and there is no truce yet. Only the Hāmas movement agreed to the proposal.

"We await the official response…We ask God for an imminent relief."

