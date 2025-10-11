Actrița Marinela Chelaru a încetat din viață la vârsta de 66 de ani. Internată în spital, în ultimele sale zile probleme sale de sănătate s-au agravat.

Cunoscută pentru rolurile sale umoristice, mai ales din producții realizate pentru Revelion, în ultimii ani ea s-a retras din viața publică.

Ultimii ani au fost marcați de dificultăți financiare și probleme de sănătate, recunoscând, de altfel, că lua nu mai puțin de 20 de pastile pentru a-și controla afecțiunile medicale.

Apreciată de public și respectată în lumea artistică, ea a fost nevoită să trăiască în condiții modeste.

Apropiații o regretă și transmit mesaje emoționante în mediul online

Producătoarea TV Daniela Scoica, o apropiată a actriței, scrie, de pildă: ”… Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp…atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată!”

Fostă membră a grupul umoristic Vouă, Marinela Chelaru a jucat în circa 20 de filme de lung și scurt metraj, printre care „Prea târziu”, de Lucian Pintilie, din 1996, „Restul e tăcere”, de Nae Caranfil, din 2008, „Weekend cu mama”, de Stere Gulea, din 2009 și „Și caii sunt verzi pe pereți”, de Dan Chișu, din 2012.