O stagiară a NATO, arestată pentru suspiciuni de spionaj. E bănuită că e membră a unei organizații criminale

Stagiară lucra la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa al NATO (SHAPE), de lângă Mons. Acesta este cartierul general militar central al operațiunilor Alianței, responsabil de planificarea și desfășurarea acestora.

„Suspecta atrăsese atenţia serviciilor de securitate ale SHAPE, care au denunţat faptele la Serviciul General de Informaţii şi Securitate (SGRS)”, se arată în comunicat.

„Ea este suspectată că a desfășurat activități de spionaj în favoarea unui stat terț și că este membră a unei organizații criminale”, a transmis Parchetul Federal într-un comunicat, adăugând că, deocamdată, nu vor fi făcute publice alte detalii despre această persoană, inclusiv numele acesteia”, transmite Reuters.

Parchetul nu a oferit alte precizări despre natura faptelor.

După deschiderea dosarului, Parchetul a încredinţat ancheta poliţiei judiciare federale din Charleroi, care a efectuat joi percheziţii la domiciliul suspectei, precum şi la locul său de muncă. Judecătorul de instrucţie a plasat-o vineri pe suspectă sub mandat de reţinere.