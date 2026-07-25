Care e acum relația dintre Zelenski și Trump. „S-a schimbat complet. Multe vieți depinde de acest dialog”

„Multe vieți depind de astfel de relații și de acest dialog”.

Redactia Cotidianul - redactor
Care e acum relația dintre Zelenski și Trump. „S-a schimbat complet. Multe vieți depinde de acest dialog”

„Multe vieți depind de astfel de relații și de acest dialog”.

Volodimir Zelenski spune că relațiile dintre el și președintele american Donald Trump s-au schimbat „complet” de la confruntarea tensionată pe care au avut-o în Biroul Oval la începutul acestui an, conform Kyiv Post. Primul moment de schimbare a fost la Roma, la Vatican, unde cei doi au avut o discuție de 15 minute, fără alți oficiali de față. „Multe vieți depind de astfel de relații și de acest dialog”, consideră liderul Ucrainei. Cei doi ar urma să se întâlnească la Washington săptămâna viitoare, conform presei internaționale.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că relațiile cu președintele SUA, Donald Trump, s-au schimbat „complet” de la confruntarea tensionată pe care au avut-o în Biroul Oval la începutul acestui an, conform Kyiv Post.

Cei doi lideri s-ar putea întâlni din nou la Washington săptămâna viitoare

Zelenski este așteptat să călătorească la Washington marțea viitoare pentru a participa la funeraliile senatorului american Lindsey Graham, potrivit jurnalistului Deutsche Welle, Misha Komadovsky, care citează doi înalți oficiali,

Oficialii au declarat că este pregătită și o întâlnire cu Donald Trump, însă formatul acesteia nu a fost încă stabilit. Întâlnirea ar putea avea loc în marja funeraliilor, în cadrul unei întrevederi private sau în timpul unei vizite oficiale la Casa Albă.

Într-un interviu acordat comentatoarei conservatoare americane Laura Loomer, Zelenski a reflectat asupra modului în care relațiile cu președintele american s-au îmbunătățit după disputa lor intens mediatizată din Biroul Oval, din februarie 2025.

Când s-a schimbat relația celor doi

Întrebat cum s-a schimbat relația dintre ei, Zelenski a spus că momentul de cotitură a avut loc în timpul unei scurte conversații private cu Trump, la Vatican, în Roma.

„Aveți dreptate, tonul s-a schimbat, fără îndoială”, a declarat Zelenski.

„Primul moment de schimbare a fost la Roma, la Vatican. Nu a fost o întâlnire lungă, dar cred că a fost un moment istoric, deoarece în 15–20 de minute am schimbat relația dintre noi.”

El a spus că cei doi lideri au discutat fără consilieri de față.

„Am fost foarte bucuros să îl aud pe președinte, iar el m-a auzit pe mine și eu l-am auzit pe el. Să rămână între noi, dar a fost foarte bine”, a declarat Zelenski.

„Multe vieți depind de astfel de relații și de acest dialog.”

Cei doi președinți s-au întâlnit cel mai recent în marja summitului NATO de la Ankara, desfășurat în perioada 7–8 iulie.

În urma acelei întâlniri, Trump a declarat că Ucraina are „un viitor extraordinar”, a spus că are o relație bună cu Zelenski și a avertizat că loviturile ucrainene cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei ar putea escalada și mai mult războiul.

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2 comentarii

  1. Stati linistiti si nu va grabiti ,relatiile lor se vor mentine incontinuare la fel .De pomana viseaza Zelenski ,pt. ca la fel cum sa intamplat la Roma ,mai mult de 15 minute nu va reusii balerinul sa discute cu Trump. Ce se poate dicuta doar in cateva minute ,nimic .

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  2. Trump s-a făcut preș în fața lui Zelensky, ulterior trăgându-l pe sfoară pe Putin la Anchorage.Pentru candidatul la funcția de Președinte SUA, ar trebui introdusă și limita de vârsta superioară. S-a văzut în ce hal era Biden iar acum vedem cine-i Trump la 80 de ani. Doamne ferește pe mâna cui este pacea mondială !

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