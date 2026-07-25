Președintele Volodimir Zelenski a declarat că relațiile cu președintele SUA, Donald Trump, s-au schimbat „complet” de la confruntarea tensionată pe care au avut-o în Biroul Oval la începutul acestui an, conform Kyiv Post.

Cei doi lideri s-ar putea întâlni din nou la Washington săptămâna viitoare

Zelenski este așteptat să călătorească la Washington marțea viitoare pentru a participa la funeraliile senatorului american Lindsey Graham, potrivit jurnalistului Deutsche Welle, Misha Komadovsky, care citează doi înalți oficiali,

Oficialii au declarat că este pregătită și o întâlnire cu Donald Trump, însă formatul acesteia nu a fost încă stabilit. Întâlnirea ar putea avea loc în marja funeraliilor, în cadrul unei întrevederi private sau în timpul unei vizite oficiale la Casa Albă.

Într-un interviu acordat comentatoarei conservatoare americane Laura Loomer, Zelenski a reflectat asupra modului în care relațiile cu președintele american s-au îmbunătățit după disputa lor intens mediatizată din Biroul Oval, din februarie 2025.

Când s-a schimbat relația celor doi

Întrebat cum s-a schimbat relația dintre ei, Zelenski a spus că momentul de cotitură a avut loc în timpul unei scurte conversații private cu Trump, la Vatican, în Roma.

„Aveți dreptate, tonul s-a schimbat, fără îndoială”, a declarat Zelenski.

„Primul moment de schimbare a fost la Roma, la Vatican. Nu a fost o întâlnire lungă, dar cred că a fost un moment istoric, deoarece în 15–20 de minute am schimbat relația dintre noi.”

El a spus că cei doi lideri au discutat fără consilieri de față.

„Am fost foarte bucuros să îl aud pe președinte, iar el m-a auzit pe mine și eu l-am auzit pe el. Să rămână între noi, dar a fost foarte bine”, a declarat Zelenski.

„Multe vieți depind de astfel de relații și de acest dialog.”

Cei doi președinți s-au întâlnit cel mai recent în marja summitului NATO de la Ankara, desfășurat în perioada 7–8 iulie.

În urma acelei întâlniri, Trump a declarat că Ucraina are „un viitor extraordinar”, a spus că are o relație bună cu Zelenski și a avertizat că loviturile ucrainene cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei ar putea escalada și mai mult războiul.