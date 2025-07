Adrian Năstase îl taxează pe fostul ambasador american

Adrian Năstase comentează pe blogul său declarațiile făcute de fostul ambasador american Adrian Zuckermann cu privire la privatizarea companiilor de stat cu probleme.

„În ultimile saptamani, fostul ambasador, Adrian Zuckermann, parasit de americani in Romania la terminarea mandatului, comenta, cu ingrijorare, faptul ca exista aproximativ 1200 de companii de stat, cele mai multe falimentare, la noi in tara. Solutia lui era simpla – privatizarea lor. Pentru cele profitabile solutia lui era si mai simpla – „vindeti actiunile lor. Statul trebuie sa iasa din afaceri ” (desi in SUA, statul – chiar si iesit din afaceri – sta puternic in spatele lor! n.b.).

Problemele sunt reale dar solutia nu poate fi uniforma pentru toate companiile de stat. Sigur, sunt multi rechini care stau la coada pentru a pradui asseturile acestor companii ale statului. Nu vreau sa insinuez ca Adrian Zuckermann ar fi unul dintre ei si ca ar urma modelul fostului ambasador american Mark Gitenstein care a pastorit, 8 ani, Fondul „Proprietatea”. Acum, acest Fond este cam jumulit dupa ce a vandut deja cele mai bune actiuni ( spre exemplu, aproximativ 1,8 mld actiuni la OMV/Petrom, actiuni primite din partea statului roman dupa privatizarea Petrom).

De aceea, ma intreb daca, cu actiuni la companiile statului nu ar fi util sa se creeze un nou fond „Proprietatea”, iar conducerea acestuia sa-i fie incredintata lui Adrian Zuckermann, traditie pe care o cunoastem deja?! Mai ales ca prin demisia lui Dragos Anastasiu nu mai are cine sa conduca acest proces atat de promitator…”, a scris Adrian Năstase.