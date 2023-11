Aedificium Banca pentru Locuinţe se închide. Piperea face acuze grave

Raiffeisen Bank anunţă că acţionarii Aedificium Banca pentru Locuinţe SA (ABL) au hotărât demararea procesului de renunţare la autorizaţia de funcţionare, astfel că ABL va fi dizolvată şi apoi va urma lichidarea sa voluntară. Decizia acţionarilor Băncii este înaintată Băncii Naţionale a României, în vederea obţinerii aprobării prealabile a acesteia, condiţie necesară şi obligatorie pentru începerea procesului de lichidare voluntară, potrivit legii.

Avocatul Gheorghe Piperea susține că a fost acuzată încă din 2016 de Curtea de Conturi că a încasat ilegal de la stat sute de milioane de lei.

„Aedificium, banca pentru locuințe deținută de Raiffeisen, se lichidează. Nu știu dacă banca a restituit deja sutele de milioane de lei încasate ilegal de la stat, sub forma unor dobânzi bonificate (și nici măcar achitate deponenților). Poate ne spune BNR”, scrie, pe Facebook, avocatul Gheorghe Piperea.

„Poate nu știți, dar această bancă, alături de BCR Banca pentru Locuințe, a fost acuzată încă din 2016 de Curtea de Conturi că a încasat ilegal de la stat sute de milioane de lei. După un proces care a durat cca 4 ani, ÎCCJ a constatat că raportul Curții de Conturi este legal și, în consecință, a confirmat obligarea băncii la restituirea acelor sume.

Cel puțin la nivel de teorie, această bancă încă mai are cca 220 de mii de deponenți, care ar trebui ca, odată cu lichidarea băncii, să își primească banii înapoi. Rămâne de văzut dacă banii de restituit vor fi fost doar cei efectiv depuși în bancă în vederea economisirii – creditării sau toate aceste sume, plus dobânda subvenționată de stat, de 25% pe an.

Estimez că nu va fi o lichidare fără țepi, motiv pentru care s-ar putea să vedem fie zeci de mii de procese contra lichidatorului băncii, fie un faliment bancar ostensibil, public (iar nu doar unul ascuns sub camuflajul unei „preluări” sau achiziții, cum s-a întâmplat cu Volksbank, BancPost, Banca Românească, Marfin, Bank of Cyprus, Alpha Bank etc. sau al unei lichidări “voluntare”).

PS Având în vedere falimentul de 27 de miliarde de euro al Signa, cel mai mare dezvoltător imobiliar german, precum și expunerea enormă a sistemului bancar românesc pe imobiliare (peste 120 de miliarde de lei credite în stoc, azi), nu se vede un an bun. Dar, nu-i nimic, are Statul român bani și voința irațională de a se împrumuta de alți bani (extrem de scumpi) pentru a salva vacile sacre ale economiei, adică, băncile. Aceleași bănci care, de 3 ani, tot deschid șampania pentru a celebra profitabilități uriașe, în timp ce statul și populația sărăcesc”, scrie Piperea.