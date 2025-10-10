Agenţi de poliţie, cercetaţi pentru mai multe infracţiuni

Trei agenţi de poliţie rutieră de la Poliţia Oraşului Ştefăneşti, judeţul Botoşani, sunt cercetaţi pentru mai multe infracţiuni, fiind suspectaţi că nu ar fi încheiat acte de constatare a unor infracţiuni şi contravenţii săvârşite de mai mulţi şoferi. În plus, unul dintre el ar fi administratorul de fapt al unei firme, lucru interzis de lege. El a fost plasat sub control judiciar.

”La data de 09.10.2025, ofiţerii de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Botoşani, la delegarea şi sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară la domiciliul unui agent de poliţie din cadrul IPJ Botoşani – Poliţia Oraşului Ştefăneşti – Formaţiunea Rutieră şi trei mandate de aducere a unor suspecţi, poliţişti în cadrul aceluiaşi inspectorat”, a transmis, vineri, DGA, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în perioada aprilie-septembrie 2025, în calitate de poliţişti rutieri, nu au constatat infracţiuni şi contravenţii, săvârşite de anumiţi conducători auto depistaţi că au încălcat normele privind regimul rutier.

”În acelaşi timp, există presupunerea rezonabilă că unul dintre poliţişti desfăşura activităţi specifice unui administrator, respectiv se ocupa de administrarea unei societăţi comerciale, în ceea ce priveşte întocmirea şi semnarea documentelor, negocierea contractelor, întreţinerea bunurilor din patrimoniul întreprinderii, aprovizionarea, precum şi transportul mărfurilor din obiectul de activitate al întreprinderii, utilizând personal autocamioanele din patrimoniul acesteia, în scopul obţinerii de profit”, a mai transmis instituţia citată.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu, folosirea, în orice mod, direct sau indirect de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, omisiunea sesizării, favorizarea făptuitorului, fals intelectual, efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi a instituit măsura controlului judiciar cu privire la unul dintre agenţii de poliţie în cauză.