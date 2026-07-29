Al doilea reactor al Centralei de la Cernavodă va fi oprit după ce luni a fost oprit și primul din cauza secetei

Ministerul Energiei anunță oprirea reactorului 2 joi dimineață, iar SNN ia în calcul o oprire încă din această seară.

Ana Dima
Al doilea reactor al Centralei de la Cernavodă va fi oprit după ce luni a fost oprit și primul din cauza secetei

Ministerul Energiei anunță oprirea reactorului 2 joi dimineață, iar SNN ia în calcul o oprire încă din această seară.

Reactorul 2 al Centralei de la Cernavodă va fi oprit miercuri seară sau joi dimineață, după ce luni a fost oprit și primul reactor. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei și de compania Nuclearelectrica.

Este o premieră în istoria recentă a României când ambele reactoare sunt oprite.

„Având în vedere evoluția nefavorabilă a condițiilor hidrologice de pe Dunăre, Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat mâine, 30 iulie, începând cu ora 10:00”, anunță Ministerul Energiei pe grupul media de profil.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată, necesarul de consum urmând să fie acoperit integral.

„În funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sectorul energetic vor aplica măsurile operative necesare pentru asigurarea funcționării stabile și în condiții de siguranță a Sistemului Energetic Național”, arată sursa citată.

Și SN Nuclearelectrica anunță oprirea, dar cu o marjă variabilă

Și SN Nuclearelectrica SA, operatorul centralei de la Cernavodă, anunță că Unitatea 2 a CNE Cernavoda „va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național fie în seara zilei de 29 iulie 2026, fie în dimineața zilei de 30 iulie 2026, în funcție de scăderea nivelui Dunării”.

Compania spune și motivul: „din cauza nivelului extrem de scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situații de seceta severă”.

Oprirea survine în urma celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INHGA).

Luni, a fost oprit și reactorul 1 al Centralei de la Cernavodă. „Având în vedere scăderea debitului Dunării la aproximativ 1.630 mc/s, la nivelul CNE Cernavodă a fost luată decizia opririi controlate a Unității 1, începând de mâine, ora 11:00”, a anunțat  Ministerul Energiei.

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3 comentarii

  2. De ce nu se cer bani de la UE sa dragam acum canalul navigabil al Dunari de toate aluviunile aduse din Germania, Austria, Ungaria si Serbia ? De .rosti, bineinteles. Nici anul trecut, intr-o seceta similara nu s-a facut !

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    1. Dacă mă uit pe o hartă, cred că cele mai multe aluviuni ajunse în Dunăre sunt din Romania. De ce ai omis-o?

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