Alegerile din Cehia. Miliardarul Babis revine

Partidul ANO, condus de omul de afaceri și fostul premier Andrej Babiš, a câștigat alegerile parlamentare cehe, potrivit rezultatelor preliminare, după numărarea aproape completă a voturilor. Victoria lui Babiš marchează un viraj politic în Cehia

ANO a obținut aproximativ 34,7 % din voturi, devenind formațiunea cu cele mai multe mandate în noul parlament (80 din 200 locuri). Coaliția de centru-dreapta condusă de premierul Petr Fiala a obținut circa 23 %.

Alte partide relevante: STAN (putin peste 11 %), Partidul Piraților (aproaoe 9%), SPD (aprox. 7,9 %) și partidul „Motocicliștilor” (cca 6,8 %).

Prezența la vot a fost ridicată, în jur de 68,9 %, cea mai mare de la mijlocul anilor ’90.

Rezultatele confirmă o revenire importantă a lui Babiš în politica națională, după ce în 2021 a pierdut funcția de premier.

Negocieri pentru viitorul guvern

Deși ANO este partidul cu cele mai multe locuri, nu a obținut majoritatea absolută (101 mandate), astfel încât trebuie să negocieze sprijin parlamentar pentru a forma guvernul.

Babiš a declarat că urmărește un guvern de tip minoritar ANO, cu susținere „tolerată” din partea unor partide mai mici, precum SPD și Motorists („Motocicliștii”)

El a exclus colaborarea cu partidele care au făcut parte din guvernul precedent: SPOLU (aliața lui Fiala) și STAN/Pirați.

În zilele următoare, președintele ceh Petr Pavel va convoca consultări cu liderii partidelor parlamentare pentru desemnarea prim-ministrului și formarea noului executiv.

Analiștii se întreabă acum dacă victoria ANO va schimba politica externă a Cehiei, mai ales în privința sprijinului pentru Ucraina și relației cu UE. Încercând să liniștească partenerii occidentali îngrijorați, Babiš a afirmat deja că guvernul său va fi „clar proeuropean și pro-NATO”,

Totuși, el a criticat implicarea intensă a Cehiei în sprijinul militar pentru Ucraina și a spus că vrea ca ajutorul să fie gestionat la nivel al NATO sau al Uniunii Europene, și nu bilateral.

De asemenea, ANO s-a apropiat de grupări politice mai dure din UE, cum ar fi „Patriots for Europe”, alături de Viktor Orban, care critică politicile verzi și migrația.

Victoria lui Babiš este semnificativă nu doar pentru Cehia, ci și pentru peisajul politic din Europa Centrală.

Consolidarea unei aliațe între guverne mai naționaliste — cum sunt cele din Ungaria, Slovacia, Polonia — ar putea face Europa mai fragmentată din perspectiva politicilor comune pe migrație, climă sau sprijin la adresa Ucrainei.

Premierul maghiar a reacționat rapid la auzul informațiilor venite din Cehia: „Adevărul a triumfat! Andrej Babis a câștigat alegerile parlamentare cehe la o majoritate covârșitoare. Un pas important pentru Republica Cehă, o veste bună pentru Europa. Felicitări, Andrej!“, a scris Orban pe FB în dreptul unei fotografii cu Babis.