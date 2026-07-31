După întâlnirea de vineri, cu reprezentanții Moody’s, ministrul Alexandru Nazare a scris într-o postare pe Facebook că România are argumente solide, dar că discuțiile nu au fost deloc ușoare, fiind important să dovedim capacitatea țării de a continua reformele de a menține direcția fiscal-bugetară asumată.

Așteptăm raportul Fitch

”Rating: discuții la foc continuu cu agențiile internaționale. Am continuat azi dialogul cu reprezentanții Moody’s, iar între timp așteptăm raportul Fitch din această seară. Am avut astăzi o discuție complexă cu reprezentanții agenției Moody’s, în cadrul evaluării în curs asupra României. Am prezentat și în acest context, cu rigoare, execuția bugetară, măsurile deja adoptate pentru reducerea deficitului, evoluția veniturilor și a cheltuielilor, reformele în implementare și planul de finanțare pentru perioada următoare. Discuțiile sunt foarte exigente, pentru că agențiile nu analizează doar cifrele la zi, ci și stabilitatea politică și capacitatea țării de a continua reformele de a menține direcția fiscal-bugetară asumată”, a scris Nazare.

Argumentele României

România are argumente solide, a mai arătat Nazare, respectiv deficitul care s-a redus în primul semestru, veniturile care au crescut, dar și faptul că au fost ținute sub control cheltuielile. În același timp, investițiile și fondurile europene continuă să susțină economia, a mai arătat ministrul.

El a mai afirmat că formațiunile politice au tratat, în ultimele zile, cu responsabilitate procesul legislativ de adoptare a proiectelor de reforme cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, de care depind sume importante de bani pentru țara noastră.

”Continuăm să apărăm cu maximă seriozitate poziția României și să demonstrăm cu toate argumentele disponibile că ajustarea fiscală produce rezultate. România trebuie să transmită, fără echivoc, stabilitate, coerență și responsabilitate”, a explicat ministrul.

Agențiile de evaluare financiară S&P Global Ratings, Moody’s și Fitch au o perspectivă negativă asociată ratingului suveran al României, plasând țara noastră foarte aproape de categoria ”junk”, nerecomandat investitorilor.