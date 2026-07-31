Update 31.07.2026 România scapă, deocamdată, de scenariul care putea zgudui economia. Fitch păstrează ratingul țării, dar transmite un avertisment clar

România a evitat, pentru moment, retrogradarea în categoria „junk”, considerată unul dintre cele mai mari riscuri pentru economia unei țări. Agenția de rating Fitch ar fi decis să mențină calificativul României la nivelul „BBB-”, ultimul din categoria recomandată investițiilor.

Decizia oferă o gură de oxigen piețelor financiare, însă avertismentele privind situația economică și politică rămân.

Retrogradarea în categoria „junk” ar fi însemnat un semnal negativ pentru investitori și ar fi amplificat presiunea asupra economiei. Deocamdată, acest scenariu a fost evitat.

Știrea inițială:

5 efecte directe pentru România dacă Fitch ne retrogradează astăzi la categoria „junk”

România se află în fața unuia dintre cele mai importante teste de credibilitate economică din ultimii ani. Astăzi, 31 iulie, agenția internațională Fitch urmează să anunțe dacă păstrează ratingul suveran al României în categoria recomandată investițiilor (investment grade) sau dacă decide retrogradarea României la Junk. Miza depășește cu mult o simplă notă acordată economiei. O eventuală retrogradare ar putea influența costul la care statul se împrumută, dobânzile plătite de companii și populație, apetitul investitorilor străini și chiar ritmul de creștere al economiei în următorii ani.

Deși execuția bugetară din primul semestru arată o reducere a deficitului comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, marile agenții de rating nu privesc doar situația de moment.

Experții încearcă să afle dacă România e capabilă să își stabilizeze finanțele publice și să își respecte angajamentele fiscale.

Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că decizia Fitch este „pe muchie de cuțit”, pe fondul incertitudinilor politice și al întrebărilor privind sustenabilitatea finanțelor publice.

În opinia sa, mesajul agenției va conta chiar mai mult decât calificativul final, deoarece investitorii urmăresc dacă România oferă suficiente garanții că își poate controla deficitul, datoria publică și politicile fiscale în anii următori.

Însă dincolo de limbajul tehnic al economiștilor apare întrebarea pe care și-o pun milioane de români:

Ce efecte ar putea avea retrogradarea României la Junk?

Răspunsul scurt este că nu se produce o criză peste noapte. Băncile nu se închid a doua zi, iar leul nu se prăbușește instantaneu.

Dar o retrogradare poate declanșa un lanț de efecte care se propagă treptat în întreaga economie. Vorbim despre costurile cu care statul se împrumută până la creditele populației, investițiile private și locurile de muncă.

În această analiză vă explicăm cele mai importante cinci efecte pe care o astfel de decizie le-ar putea avea asupra economiei României, pe baza explicațiilor oferite de analistul Adrian Negrescu, a metodologiilor agențiilor de rating și a informațiilor publice furnizate de Fitch, Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană.

1. Statul s-ar împrumuta mai scump, iar nota de plată ar ajunge, în timp, la toți românii

Pentru majoritatea oamenilor, un calificativ acordat de o agenție de rating pare un indicator tehnic, fără legătură cu viața de zi cu zi.

În realitate însă, acesta influențează direct cât de scump se poate împrumuta statul român de pe piețele internaționale și câtă încredere au investitorii că își vor recupera banii.

Dacă Fitch ar retrograda România în categoria speculativă, cunoscută în limbajul financiar drept „junk”, primul efect s-ar vedea pe piața obligațiunilor de stat.

Astfel, investitorii care cumpără titluri de stat românești ar cere dobânzi mai mari pentru a compensa riscul perceput. Mai mult, statul ar fi nevoit să plătească mai mult pentru fiecare nou împrumut.

La prima vedere, acest lucru poate părea o problemă care privește exclusiv Ministerul Finanțelor, însă costurile suplimentare sunt suportate, în cele din urmă, din bugetul public.

Practic, cu cât statul plătește mai mult pentru dobânzi, cu atât rămân mai puțini bani disponibili pentru investiții, infrastructură, sănătate, educație sau alte cheltuieli publice.

Acesta este unul dintre motivele pentru care agențiile de rating sunt urmărite atât de atent de investitori. Ratingul nu stabilește cât se împrumută o țară, dar influențează semnificativ prețul la care aceasta poate atrage finanțare.

Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că o eventuală mișcare negativă a Fitch ar avea efecte directe asupra costurilor de finanțare.

„Orice mișcare negativă ar avea consecințe directe asupra costului de finanțare al statului, asupra băncilor și, în final, asupra economiei reale”, afirmă economistul.

De ce contează atât de mult costul împrumuturilor?

România se finanțează constant de pe piețele interne și externe pentru a acoperi deficitul bugetar, pentru refinanțarea datoriei ajunse la scadență și pentru alte necesități ale bugetului de stat.

Atunci când dobânzile cresc chiar și cu un procent, impactul se poate traduce în miliarde de lei plătite în plus pe parcursul următorilor ani. Aceste costuri nu dispar, ci devin parte din cheltuielile permanente ale bugetului.

Din acest motiv, investitorii urmăresc nu doar nivelul actual al deficitului bugetar, ci și capacitatea unui stat de a-și menține finanțele publice pe o traiectorie sustenabilă.

În analiza sa, Adrian Negrescu atrage atenția că reducerea deficitului din primul semestru reprezintă un semnal pozitiv, însă nu este suficientă pentru a elimina îngrijorările privind evoluția finanțelor publice.

„Experții agențiilor de rating se întreabă, în esență, dacă traiectoria pozitivă va putea fi menținută și în a doua parte a anului”, explică analistul.

Cu alte cuvinte, pentru Fitch nu contează doar rezultatele din prezent, ci și dacă acestea pot fi susținute în următorii ani.

Nu este vorba doar despre o decizie de o zi

Un alt aspect important este că piețele financiare reacționează adesea înaintea unei decizii oficiale.

Dacă investitorii consideră că riscul unei retrogradări a crescut, o parte dintre efecte se poate reflecta deja în randamentele obligațiunilor sau în costurile de finanțare.

De aceea, mesajul care va însoți decizia Fitch ar putea fi la fel de important ca ratingul propriu-zis.

Agenția nu analizează doar indicatorii economici, ci și stabilitatea politică, credibilitatea politicilor fiscale și capacitatea autorităților de a respecta planurile asumate privind reducerea deficitului și controlul datoriei publice.

În cazul în care concluzia va fi că aceste obiective sunt puse sub semnul întrebării, investitorii ar putea deveni mai prudenți, iar statul român ar trebui să ofere dobânzi mai atractive pentru a continua să atragă finanțare.

De ce ar trebui să îi intereseze pe români?

Pentru că dobânzile plătite de stat nu reprezintă doar o cifră într-un raport financiar, ci influențează întregul cost al banilor din economie.

Un stat care se împrumută mai scump exercită presiune asupra întregului sistem financiar, iar în timp, acest lucru poate afecta costurile de finanțare pentru companii, condițiile de creditare pentru populație și resursele disponibile pentru investițiile publice.

Cu alte cuvinte, o eventuală retrogradare la categoria „junk” nu înseamnă că economia intră automat în criză a doua zi.

Înseamnă însă că România ar putea începe să plătească mai mult pentru fiecare leu împrumutat, iar aceste costuri tind să se răsfrângă treptat asupra întregii economii.

2. Retrogradarea României la Junk poate scumpi creditele pentru populație și firme și ar face împrumuturile mai greu de accesat

Dacă statul începe să se împrumute mai scump, efectele nu rămân izolate la nivelul Ministerului Finanțelor, deoarece, în economie, costul banilor este interconectat.

Atunci când percepția de risc asupra unei țări crește, băncile și investitorii pot deveni mai prudenți, iar costurile de finanțare tind să urce în întreaga economie.

Asta nu înseamnă că toate creditele ipotecare, de consum sau pentru firme vor deveni instantaneu mai scumpe a doua zi după o eventuală retrogradare, dar dacă finanțarea României se scumpește și încrederea investitorilor scade, presiunea se poate transmite treptat și asupra sistemului bancar.

Pentru companii, mai ales pentru cele care depind de credite pentru investiții sau capital de lucru, un cost mai ridicat al finanțării poate însemna amânarea unor proiecte, investiții mai puține și o dezvoltare mai lentă.

În cazul IMM-urilor, care au acces mai dificil la finanțare chiar și în perioade normale, efectele pot fi resimțite și mai puternic.

Adrian Negrescu avertizează că o eventuală decizie negativă a Fitch nu ar afecta doar statul, ci și băncile și economia reală.

„Orice mișcare negativă ar avea consecințe directe asupra costului de finanțare al statului, asupra băncilor și, în final, asupra economiei reale”, afirmă analistul.

Pe scurt

Creditele noi ar putea deveni mai scumpe în timp.

Firmele s-ar putea finanța mai greu.

Unele investiții private ar putea fi amânate.

Efectele nu apar peste noapte, dar se pot propaga gradual în economie.

3. Investitorii străini ar putea deveni mai prudenți, iar unele investiții s-ar putea amâna

Pentru marile fonduri internaționale, ratingul unei țări este unul dintre primele criterii analizate înainte de a investi.

Multe fonduri de pensii, fonduri mutuale sau administratori de active au reguli interne care limitează investițiile în state încadrate în categoria speculativă.

O eventuală retrogradare nu înseamnă că România ar rămâne fără investitori de la o zi la alta, dar o parte dintre aceștia ar putea prefera piețe considerate mai stabile sau ar putea cere randamente mai mari pentru a investi în active românești.

Pe termen scurt, acest lucru poate reduce apetitul pentru obligațiuni, acțiuni sau proiecte noi.

Pe termen mediu, investițiile directe pot deveni mai prudente. Mai ales într-un context în care investitorii analizează și stabilitatea politică, predictibilitatea fiscală și perspectivele economiei.

Cu privire la acest risc, Adrian Negrescu atrage atenția că agențiile de rating urmăresc nu doar indicatorii economici, ci și capacitatea autorităților de a menține o direcție credibilă privind consolidarea fiscală.

De ce ar trebui să ne intereseze situația investițiilor străine? Pentru că investițiile străine înseamnă fabrici noi, locuri de muncă, tehnologii și bani care intră în economie. Dacă investitorii devin mai rezervați, ritmul de dezvoltare poate încetini.

Pe scurt

Investitorii pot deveni mai prudenți.

Unele proiecte pot fi amânate.

România ar putea concura mai greu pentru atragerea capitalului.

Percepția de risc contează aproape la fel de mult ca indicatorii economici.

4. Un alt efect ar putea fi creșterea presiunii asupra leului și asupra inflației

Cursul de schimb este influențat de numeroși factori, iar ratingul de țară este doar unul dintre ei.

Totuși, o eventuală retrogradare poate modifica percepția investitorilor și poate pune presiune asupra monedei naționale, mai ales dacă este însoțită de ieșiri de capital sau de creșterea aversiunii față de risc.

Un leu mai slab în raport cu euro sau dolarul poate însemna costuri mai mari pentru importuri.

Cum România importă o parte importantă din bunurile de consum, materiile prime și energia utilizată în economie, aceste costuri se pot transmite, în timp, și în prețurile plătite de consumatori.

Totuși, asta nu înseamnă că o eventuală retrogradare ar provoca automat o depreciere puternică a leului.

Evoluția cursului depinde și de reacția piețelor, de politicile Băncii Naționale a României și de contextul economic internațional.

De ce contează evoluția cursului valutar, chiar dacă nu plătești direct nimic în euro? Un curs valutar mai volatil afectează atât companiile care importă, cât și populația care are credite în valută sau cumpără produse cu un conținut ridicat de import.

Pe scurt

Leul ar putea fi supus unor presiuni suplimentare.

Importurile pot deveni mai scumpe.

Inflația poate fi influențată indirect.

Evoluția depinde și de reacția BNR și a piețelor.

5. Cel mai mare risc pentru retrogradarea României la junk este efectul de domino: dacă urmează și Moody’s sau S&P

Decizia Fitch este importantă, însă investitorii urmăresc întotdeauna ansamblul evaluărilor făcute de cele trei mari agenții de rating: Fitch, Moody’s și S&P Global Ratings.

O eventuală retrogradare a României de către Fitch nu înseamnă automat că celelalte două agenții vor lua aceeași decizie, pentru că fecare are propria metodologie și propriul calendar de evaluare.

Cu toate acestea, un semnal negativ transmis de una dintre cele trei mari agenții poate crește presiunea asupra următoarelor evaluări, mai ales dacă problemele care au determinat retrogradarea nu sunt corectate.

Adrian Negrescu avertizează că acesta este, de fapt, unul dintre cele mai mari riscuri.

„O eventuală decizie de retrogradare la junk nu ar scoate automat România din toți indicii investment-grade, însă ar crește riscul ca S&P sau Moody’s să ia decizii similare. Iar pentru România asta ar însemna o criză majoră cu potențial de tsunami economic.”

Din acest motiv, investitorii vor analiza cu atenție nu doar calificativul acordat de Fitch, ci și argumentele din spatele deciziei și semnalele pe care acestea le transmit pentru evaluările viitoare.

Pentru români, acest risc merită să fie luat în calcul, pentru că piețele financiare reacționează nu doar la evenimentele prezente, ci și la ceea ce anticipează că s-ar putea întâmpla în lunile următoare.

Pe scurt

Fitch nu este singura agenție de rating.

Investitorii urmăresc și Moody’s și S&P.

O decizie negativă poate influența evaluările viitoare.

Mesajul care însoțește ratingul poate conta la fel de mult ca ratingul în sine.

Astăzi este o zi decisivă pentru finanțele țării și credibilitatea României

Așadar, decizia pe care o așteptăm astăzi de la Fitch va fi urmărită cu atenție nu doar de investitori, ci și de Guvern, de mediul de afaceri și de bănci.

Chiar dacă o eventuală retrogradare la categoria „junk” nu ar produce efecte imediate în viața de zi cu zi, ea ar transmite un semnal important despre modul în care piețele internaționale evaluează economia României și capacitatea statului de a-și ține finanțele sub control.

În același timp, dacă ratingul va fi păstrat în categoria recomandată investițiilor, asta nu înseamnă că problemele economiei au fost rezolvate.

Agențiile de rating urmăresc evoluția deficitului, a datoriei publice, stabilitatea politică și credibilitatea măsurilor fiscale pe termen lung, iar toate aceste aspecte vor continua să cântărească în evaluările viitoare.

Pentru români, cea mai importantă concluzie este că decizia de astăzi poate influența costul cu care România se împrumută, iar acest lucru se poate reflecta, în timp, în economie, de la investiții și locuri de muncă până la costurile de finanțare pentru stat și mediul privat.

Din acest motiv, la fel de importante ca verdictul Fitch vor fi măsurile pe care autoritățile le vor lua în perioada următoare pentru a consolida încrederea investitorilor și pentru a menține stabilitatea finanțelor publice.