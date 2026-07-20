AliExpress, amendă de 550 milioane de euro din partea Comisiei Europene pentru vânzarea de produse contrafăcute

Comisia Europeană susține că platforma de comerț electronic AliExpress nu a reușit să combată riscurile legate de vânzarea produselor ilegale.

Mihai Dima
AliExpress, amendă de 550 milioane de euro din partea Comisiei Europene pentru vânzarea de produse contrafăcute

Comisia Europeană susține că platforma de comerț electronic AliExpress nu a reușit să combată riscurile legate de vânzarea produselor ilegale.


Comisia Europeană a descoperit că pe site-ul AliExpress erau comercializate produse contrafăcute, precum jucării sau cosmetice.

Deși Alibaba Group, deținătorul site-ului AliExpress, a fost notificat pentru retragerea produselor, ele au continuat să fie expuse la vânzare.

Până pe 20 octombrie 2026, AliExpress are obligația de a prezenta un plan Comisiei Europene pentru a remedia obligațiile legale pe care oficialii de la Bruxelles susțin că le-a încălcat.

AliExpress, în atenția Comisiei Europene

Platforma AliExpress este în vizorul Comisiei Europene încă din anul 2024, dată la care oficialii europeni au făcut verificări cu privire la posibilele încălcări ale legislației de către acest site.

„Astăzi, Comisia Europeană a amendat AliExpress cu 550 de milioane euro pentru încălcarea obligaţiilor care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA) de a evalua cu diligenţă şi de a atenua riscurile legate de vânzarea de produse ilegale, nesigure sau contrafăcute pe platforma sa de comerţ electronic. Comisia a cerut platformei să ia măsuri” se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Ce nereguli au fost descoperite

Site-ul se face vinovat de faptul că nu a făcut o evaluare corespunzătoare a personalului care să examineze produsele ilegale. Astfel, și-a supraestimat eficacitatea sistemului de detectare și eliminare a produselor ilegale.

Totodată, compania care deține site-ul se face vinovată de faptul că nu a luat toat măsurile pentru a elimina produsele contrafăcute.

„AliExpress a alocat personal insuficient pentru a verifica dacă produsele sunt clasificate corect. Iar controalele instituite nu au detectat produsele clasificate greşit înainte de publicare. Prin urmare, comercianţii rău intenţionaţi au plasat în mod intenţionat produsele în categoria greşită. Pentru a beneficia de cerinţe mai flexibile, permiţând produselor neconforme să circule liber pe platformă”, mai spune Comisia Europeană.

Valoarea amenzii a fost stabilită ca urmare a numărului de utilizatori afectați din Uniunea Europeană. Primele constatări preliminarii în cazul AliExpress au fost emise anul trecut.

Cu toate acestea, compania care deține platforma nu a făcut demersurile necesare pentru a preveni riscurile privind comerțul de produse contrafăcute.

 

 

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1 comentariu

  1. Și ce treabă are „AliExpress” cu ce vînd p’în corespondență buticurile chinezești, pă site? Cumpărătorii sunt obligați să evalueze riscurile operațiunii de cumpărare, ca în piață și CA PESTE TOT! Ce, în piață îți garantează cineva că lubenița-i dulce?
    …o să-i ‘tă chinezii pe papagalii ăștia de la Komiziya Ioropeni$$ă de o să le sară fulgii!
    P.S. Da’ „Protecția Consumatorilor” din Rromînika ce face? Zupărmarcheturi ca „Scenik” te fură la fiecare articol, un preț e scris la raft, alt preț pe chitanța finală! „Agenții de pază” ‘lesc ‘la pă la toate, bronzații își iau ce le trebuie și „agenții” se prefac că nu văd, că LAȘITATEA e calitatea dă bază în Rro’ dă azi. La „Penny”$, persoane care „ajută dezinteresat” la „S.G.R.” (titularii sunt angajați în alte locuri, și ăștia muncesc pentru ei, ca argați, pe o parte din salariu?) în afara magazinului își fac-de-lucriu prin magazin îmbrăcați ca iarna, la fiecare jumătate de oră, mimează că șterg rafturile și împing boxe pentru ambalaje, apoi pleacă intempestiv din magazin pe calea fără detecție, fără ca personalul magazimului și în primul rînd „paza” să-i întrebe ceva! …iar toate mizeriile astea progre$$izde cu „paza” și FURATUL le plătim noi, apoi, prin prețurile umflate de ei; la raft! De fapt, și la raft, că acolo scrie un preț, iar noi plătim mai mult, pe chitanță.

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