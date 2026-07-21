CGMB, convocat pentru declanșarea procedurii de insolvență a STB

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a convocat marți, de la ora 12.00, o ședință de îndată a Consiliului General al Municipiului București pentru declanșarea procedurii de insolvență a STB. Edilul spune că aceasta este soluția prin care compania poate fi ferită de faliment, iar salariile angajaților pot fi protejate.

Ciprian Ciucu a anunțat că situația financiară a Societății de Transport București trebuie discutată și la nivelul Consiliului General. Primarul cere un mandat pentru Adunarea Generală a Acționarilor STB și o recomandare către Consiliul de Administrație.

„Din respect pentru aleşii bucureştenilor, voi convoca mâine, începând cu ora 12.00, o şedinţă de îndată a Consiliului General pentru a acorda un mandat expres Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) a STB şi pentru a formula o recomandare către Consiliul de Administraţie privind declanşarea procedurii de insolvenţă”, a anunţat primarul pe Facebook.

Ciucu afirmă că nu își dorește intrarea STB în insolvență. El susține însă că situația companiei nu mai poate fi amânată.

„Mulţi politicieni evită chiar şi să rostească acest cuvânt. Însă am ajuns la concluzia că este singura măsură responsabilă prin care putem salva compania de la faliment, proteja salariile angajaţilor şi opri acumularea unor penalităţi tot mai mari, precum şi ieşirea din contracte incorecte şi lipsite de logică economică”, a spus Ciucu.

Datorii mari către ANAF și penalități de sute de milioane de lei

Primarul Capitalei spune că STB ar fi în insolvență nedeclarată încă din 2020. Atunci, compania nu ar mai fi plătit contribuțiile angajaților către ANAF.

„Din punctul meu de vedere, STB este în insolvență nedeclarată din anul 2020, de când nu a mai plătit contribuțiile oamenilor la ANAF. De atunci, tot târâie datorii și penalități mai mari de un miliard de lei, an de an. Anul trecut, în 2025, acestea au ajuns la 1,75 miliarde de lei! Absurd, enorm! Între timp, penalitățile la datorii au crescut și am ajuns să avem doar penalități de peste 400 de milioane de lei”, a precizat primarul general.

Potrivit datelor prezentate de Ciucu, datoriile către ANAF ajung la 1,49 miliarde de lei. Acestea ar proveni din TVA și contribuții salariale reținute, dar nevirate la stat. Din total, 402 milioane de lei ar reprezenta doar penalități. Primarul a vorbit și despre litigiul comercial cu VFU Pașcani. El spune că, pentru un contract inițial de 305 milioane de lei, STB ar putea ajunge să plătească peste un miliard de lei doar din penalități.

Ciucu a mai criticat și modul în care a fost gestionat transportul public la nivelul zonei București-Ilfov. El susține că Bucureștiul suportă cea mai mare parte din costurile transportului din Ilfov.

„Costul transportului din Ilfov este de circa 230 mil de lei pe an! Asta pentru că este suportat 90% de bucureșteni și 10% de către ilfoveni. Nu a existat nicio preocupare la nivelul ADI TPBI pentru eficientizare a traseelor, eliminarea dublajelor etc. Avem pe acelasi tronson tramvai, autobuz si metrou”, spune Ciprian Ciucu.

Ciucu: Insolvența poate salva compania

Primarul susține că STB pune o presiune foarte mare pe bugetul Capitalei. El afirmă că, împreună, costul transportului public, datoriile și penalitățile aferente depășesc 80% din bugetul anual al Primăriei Municipiului București.

„Aceasta e rețeta dezastrului care s-a acumulat, în ani, la nivelul transportului public. Acum, acest serviciu nu mai este suportabil bugetar. STB trage în jos tot orașul și duce la insolvența PMB”, mai spune Ciprian Ciucu.

Edilul afirmă că a cerut conducerii STB, încă din prima parte a anului, să vină cu un plan de măsuri. Potrivit acestuia, planul a fost prezentat, dar nu au urmat schimbări.

„Au venit cu unul, dar din februarie și până acum nu s-a întâmplat nimic. Era foarte ușor să mă uit în altă parte, dar vreau să vă gândiți ce e în sufletul meu lună de lună, când văd cum se adună datoriile.

Treaba mea e să trag acest semnal de alarmă, pentru că situația STB e foarte gravă. Termoenergetica și STB consumă împreună 2/3 din bugetul anual al orașului. Primăria e o agenție de plăți, nu de dezvoltare. Mă mir cum în atâția ani nimeni nu a făcut nimic. Ne-am obișnuit ca banii să vină din cer și nimeni să nu ia nicio măsură”, a mai explicat acesta.

Ciucu a cerut conducerii STB și Consiliului de Administrație să declanșeze procedura de insolvență. El spune că aceasta ar opri acumularea de noi penalități și ar proteja compania de blocaje.

„Cer directorului general STB și CA al STB să se întrunească de îndată, mâine dimineață, și să ceară insolvența companiei. Doar așa o putem salva, doar așa putem plăti salariile, doar așa putem evita falimentul orașului. Le cer să-și asume decizia corectă. Insolvența e singurul mecanism financiar pentru a proteja această companie de acumularea unor penalități suplimentare la datoriile neplătite. Dacă nu, ele vor curge și vor crește! Insolvența va proteja STB de penalitățile uriașe către ANAF, de orice poprire a conturilor și blocarea serviciului de transport public. Va proteja salariile șoferilor, vatmanilor și muncitorilor. Este singurul instrument prin care STB poate scăpa de plata integrală a restanțelor. Odată ce judecătorul aprobă Planul de Reorganizare, o proporție semnificativă din aceste datorii poate fi pur și simplu ștearsă definitiv, salvând sute de milioane de lei din banii bucureștenilor”, transmite primarul general Ciprian Ciucu.

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