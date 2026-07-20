Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut luni conducerii STB să declare insolvența companiei, după ce a prezentat o situație financiară pe care a descris-o drept dezastruoasă. Edilul spune că datoriile și penalitățile acumulate pun presiune uriașă pe bugetul Bucureștiului și pot duce la blocarea transportului public.

Ciprian Ciucu a susținut că insolvența este singura soluție prin care STB ar putea fi salvată de la faliment. El a spus că măsura ar opri acumularea penalităților și ar proteja compania, angajații și serviciul public de transport.

„Cer AGA STB să ia decizia corectă acum. Singura soluție pe care eu o văd să nu se mai acumuleze penalități este insolvența. (…) Este vorba de a salva compania de la faliment pe baza unui plan de măsuri. Dacă nu intră în insolvență, nu se va însănătoși, nu are cum. (…) Insolvența va proteja și angajații și va opri poprirea conturilor și blocarea transportului public.

Cer conducerii să se intrunească de îndată, mâine dimineață, și să declare insolvența. E singura modalitate pentru a evita falimentul orașului. Nu eu primarul pot să iau această decizie ci Consiliul de Administrație. Mâine dimineață să își asume decizia corectă. Voi discuta mâine, îi vor ruga pe reprezentanții partidelor politice să discutăm această situație și să susțină măsura de insolvență. ”, a declarat Ciprian Ciucu, potrivit Antena 3 CNN.

Primarul a spus, în mai multe rânduri, că Primăria Capitalei nu mai are bani pentru a acoperi pierderile generate de STB în actuala formă de funcționare.

Datorii mari și penalități care cresc lunar

Potrivit datelor prezentate de edil, datoria STB a ajuns anul trecut la 1,7 miliarde de lei. Ciucu a susținut că sumele datorate sunt mai mari decât plățile făcute de Primăria Capitalei către companie.

„STB se află într-o situație dezastruoasă. Datoria este încă o dată și jumătate din plățile pe care le-a făcut Primăria Municipiului București către STB. Ne costă de două ori transportul public. Nu cum am spus în trecut, ci ne costă două bugete ale orașului Brașov”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a prezentat și o analiză pentru perioada ianuarie 2025 – iunie 2025. Potrivit primarului, datoria lunară a STB a fost constant mai mare decât finanțarea primită de la municipalitate.

„Avem o situație din ianuarie 2025 până în iunie. Lună de lună, datoria lunară a STB este de două-trei ori mai mare decât plățile pe care le-a efectuat Primăria către STB”, a afirmat primarul general.

Ciucu a indicat trei cauze principale pentru criza companiei. Prima este neplata contribuțiilor către stat, începând cu anul 2020. A doua ține, potrivit lui, de activitatea ADITPBI. A treia cauză invocată este managementul defectuos al STB.

„La nivelul anului 2020 nu s-au mai plătit contribuțiile angajaților către ANAF. În 22 de companii s-au luat contribuțiile oamenilor și nu s-au mai plătit către ANAF”, a spus edilul.

În opinia lui, STB a fost menținută ani de zile într-o stare financiară nesustenabilă.

„Un faliment nedeclarat, ținut în viață artificial. Nu a fost un accident. A fost rezultatul unui cumul care a condus către insolvență”, a spus Ciprian Ciucu.

Primarul critică ADITPBI și cere costuri mai mari pentru Ilfov

Ciprian Ciucu a avertizat că problemele STB pot afecta întreaga administrație a Capitalei. El a spus că STB și Termoenergetica ajung să consume două treimi din bugetul orașului.

„Cât costul echivalează cu bugetul unei capitale, STB va trage în jos tot orașul. Asta înseamnă insolvența PMB. Trag un semnal de alarmă, situația STB împreună cu Termoenergetica consumă 2 treimi din bugetul orașului. Nu înțeleg cum nimeni nu a luat nicio decizie corectă și responsabilă în acești ani.”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul a criticat și modul în care sunt împărțite costurile transportului public între București și Ilfov. El a susținut că bucureștenii suportă cea mai mare parte a cheltuielilor.

„De când s-a înființat acest ADITPBI, s-a luat o decizie, zic eu că din zona Ilfovului, ca 90% din costuri să fie suportate de bucureșteni. Fostul director, Ghițulescu, pe care l-am demis fix pentru că nu și-a făcut treaba, și a zis că are sprijinul domnului Thuma (n.r. Hubert – Președintele CJ Ilfov), vrea să revină pe funcție, dar eu nu sunt sigur că are studii superioare ca să fie pe funcție. Vrea să meargă mai departe la bătaie (n.r. în instanță, la Tribunalul Ilfov), nu e suficient că a nenorocit serviciul de transport. Îl invit pe domnul Thuma să discutăm și să vedem cât suportă Ilfovul și cât suportă Bucureștiul (n.r. din costuri). Nu am nimic împotriva transportului integrat cu Ilfovul. Am ceva împotrivă acestei situașii financiare, pentru că nu mai sunt bani.”, a mai precizat acesta.

Primarul a spus că ADITPBI trebuie reorganizată și că unele trasee se suprapun. El a cerut ca Ilfovul să suporte costuri mai mari pentru liniile care leagă județul de Capitală.

„Va fi nevoie de decizii foarte serioase și la nivelul ADITPBI. Să nu mai avem dublaj pe trasee. ADITPBI trebuie să se transforme. Are 200 de angajați care dublează ceea ce se întâmplă la nivelul STB, mare parte din ei. Cu sediu nou, de milioane, boierie. N-am nimic împotrivă, dar vă faceți și voi treaba? O să îi mutăm în alt sediu (…)Iar Ilfovul să plătească tarife mai mari (n.r. pentru liniile care leagă Bucureștiul de Ilfov)”, a mai spus Ciucu.

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