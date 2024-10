Anchetă in rem în cazul copiilor dispăruţi

Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara continuă cercetările în cazul dispariţiei celor trei copii din localitatea Sântandrei (Simeria), în cauză fiind deschisă o anchetă in rem sub aspectul comiterii infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, a informat joi IPJ Hunedoara.

„Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara doresc să informeze publicul că investigaţiile în acest caz sunt în plină desfăşurare, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal (in rem), sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva. Prioritatea noastră absolută este protejarea vieţii şi siguranţei copiilor implicaţi în acest incident”, precizează sursa citată.

Potrivit Poliţiei, până în acest moment, au fost făcute „progrese semnificative” în identificarea circumstanţelor şi a persoanelor implicate. „Colaborăm îndeaproape cu toate autorităţile competente pentru a asigura soluţionarea rapidă şi în siguranţă a cazului”, a menţionat IPJ.

„Dorim să subliniem că, în această etapă, toate detaliile operaţiunii sunt confidenţiale, pentru a nu compromite desfăşurarea anchetei (orice informaţie neconfirmată oficial, diseminată în spaţiul public, putând afecta cursul anchetei). Întreaga echipă de procurori şi poliţişti rămâne concentrată pe recuperarea în siguranţă a copiilor şi pe luarea măsurilor legale”, arată IPJ Hunedoara.

Cei trei fraţi din satul Sântandrei, două fetiţe şi un băieţel, cu vârstele de 7, 9 şi 11 ani, au fost daţi dispăruţi luni după-amiază, după ce tatăl lor a fost anunţat de bona minorilor că aceştia sunt de negăsit. Poliţiştii au început operaţiunile de căutare, fiind emise şi mai multe mesaje RO-ALERT.

Operaţiunile de căutare a minorilor au fost extinse şi în judeţele învecinate, minorii fiind daţi în urmărire naţională.

Activităţile din teren ale poliţiştilor sunt sprijinite de jandarmi şi personal al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi de un câine de urmă.

Marţi după-amiază, în spaţiul public a apărut o înregistrare video în care copiii susţin că doresc să stea cu tatăl lor, filmuleţul fiind analizat de către poliţişti pentru a se stabili veridicitatea acestuia şi dacă sunt elemente care pot ajuta la identificarea celor trei minori.