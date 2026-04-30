Mesajul ministrului de Ziua Muncii: Mi-ar plăcea să muncim toți, nu să şobolănim cu moţiuni de cenzură

Dragoș Pîslaru, ministru interimar al Muncii, a început cu un mesaj general urarea de 1 mai. Acesta a mulțumit tuturor membrilor societății care contribuie prin muncă la dezvoltarea acesteia.

„Aş vrea să mulţumesc tuturor celor care muncesc şi ţin, pun umărul la construcţia acestei ţări, şi în acelaşi timp mă uit şi la diaspora cei care muncesc în afara ţării. Mi se pare o zi în care, pe lângă mici şi grătare, trebuie să ne gândim foarte mult că munca, până la urmă, construieşte această ţară”, a spus Dragoş Pîslaru, conform news.ro.

Ministrul a făcut însă o aluzie și la partidele din Guvern care au inițiat o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan.

„Şi da, mi-ar plăcea cu toţii să stăm să muncim şi nu să stăm să şobolănim prin Parlament cu moţiuni de cenzură!”

Premierul a declarat săptămâna trecută că a prins în cămară șobolani care voiau să toace resursele țării.

„În acest mandat am deranjat destul de multe. Am limitat prăduirea bugetului de stat. Dacă ai o bancă care dă credite neperformante înseamnă că banii aceia nu se mai recuperează. Exemplu EximBank. Înseamnă că ai limitat o prăduire a bugetului public (…) Deși de multe ori, cu frâna de mână, am pus reflectoarele pe aceste zone. Aceste zone sunt conectate politic la oameni care au susținut aceste situații.

În cămară, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani, niște rozătoare. Am aprins becul și am făcut lumină acolo, asta a deranjat”, a explicat el.

„Șobolanii politici sar la beregată când sunt prinși că vor să vândă, pe bucăți, companiile strategice ale statului”

Sorin Grindeanu a pus reflectorul pe declarație, în weekend, când i-a dat replica lui Bolojan. În conferința de presă de sâmbătă susținută de Grindeanu la Timișoara, acesta a vorbit despre vânzarea de acțiuni din companiile profitabile de stat, ceea ce vor liberalii, ca fiind un „șobolănism”.

„În acest moment, din punctul meu de vedere, România şi guvernul nu mai funcţionează. Noi ne uităm la prostiile şi porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalţi. Ceilalţi ne urmăresc pe noi. Noi stăm şi vorbim despre şobolănismele pe care încearcă să le facă pe ultima sută de metri, vânzând sau încercând să vândă Romgaz şi toate companiile – CEC, Portul Constanţa. Acestea sunt şobolănismele adevărate. Despre acestea este vorba şi cred că la asta s-a referit Ilie Bolojan ieri când vorbea despre asta. Dar asta înseamnă – că tot spunea de cămări – că, de fapt, înseamnă să furi cămara cu totul”, a declarat Grindeanu, conform RFI.

Într-un răspuns pe Facebook la declarația lui Bolojan, Grindeanu a folosit și el metafore referitoare la șobolănime.

„Șobolanii politici sar la beregată când sunt prinși că vor să vândă, pe bucăți, companiile strategice ale statului.

E timpul deratizării de primăvară la Palatul Victoria!”

Prima fotografie cu un personaj politic transformat în șobolan a fost publicată de Bogdan Trif, lider PSD.

PSD a sesizat CNCD

PSD anunța, într-un comunicat de presă că va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Parchetul „cu privire la campania de sorginte nazistă care vizează membrii și simpatizanții Partidului Social Democrat”.

Social-democrații reclamă că ar fi o „campanie coordonată, cu un stil propriu și o concepție unică, prin care se urmărește denigrarea a unei categorii de cetățeni, prin utilizarea unor tehnici de dezumanizare folosite anterior pe scară largă de către regimul nazist, sub coordonarea sinistrului ministru al Propagandei, Joseph Goebbels, cu scopul justificării atrocităților din timpul Holocaustului”.

Clipurile din social media i-au scandalizat pe liderii social-democrați, care insistă asupra caracterului nazist al mesajelor. Ei îi cer premierului să se delimiteze de creațiile internauților, cele mai multe realizate cu AI.

PSD reclamă o propagandă de tip nazist și fascist

„Este absolut revoltător să constatăm că, în urma declarațiilor jignitoare ale premierului Bolojan, aceleași practici naziste sunt folosite astăzi în România pentru denigrarea unor cetățeni din cauza convingerilor lor politice. Iar în lipsa unei delimitări, premierul devine co-autor al acestei propagande ilegale.”

PSD precizează în comunicat că asocierea cu un partid politic și exprimarea neîngrădită a unor convingeri, inclusiv de natură politică, reprezintă drepturi fundamentale, garantate de Constituția României. Ei caracterizează clipurile și pozele ca fiind „materiale de propagandă de tip fascist”.

„Ca atare, organizarea, coordonarea și diseminarea unei campanii agresive de asociere a membrilor și simpatizanților PSD cu imagini care induc dezgust și repulsie reprezintă o încălcare deosebit de gravă a legislației privind combaterea discriminării și interzicerea distribuirii de materiale de propagandă de tip fascist.”

PSD face apel la CNCD să ia măsuri

„În practica CNCD, orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant și ofensator pe criteriul convingerilor politice ale unor persoane, reprezintă un act agresiv de hărțuire, care trebuie sancționat conform legii.

O astfel de conduită este profund anti-europeană și anti-democratică. Este o reînviere a unor practici josnice specifice regimurilor totalitare. Este o dezonorantă și dezgustătoare dublă măsură din partea celor care, deși condamnă extremismul, au distribuit astfel de materiale în numele pro-europenismului și valorilor umane.”