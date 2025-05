Atac la Bolojan din PSD: „A păscut iarba pe la Cotroceni în ultimele trei luni”

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a lansat critici dure la adresa lui Ilie Bolojan căruia îi reproșează că nu este credinil atunci când vorbește despre criza bugetară care ne așteaptă, deși a fost de 6 luni parte a unei coaliții și trei luni președinte interimar.

„Aseară am văzut un interviu dat de dl Bolojan. Iar ne-a luat cu criza bugetară, cu posibilitatea să intram in incapacitate de plată, cu bau-bau-ul taierilor de salarii și înghețări de pensii si creșteri de taxe. Domnia sa se vede viitor premier al României.

Si ne anuntă, în fapt, ce ne așteaptă! Ar fi putut fi credibil dacă nu ar fi fost la guvernare. Dar, de 6 luni e parte a unei coalitii, de trei luni e președinte intermar al României, nu poate veni și spune că avem criză bugetară decât dacă recunoaște că e parte a ei.

Iar dacă era așa bun pe cât își proiectează prin marketing, de ce nu am ieșit din criza bugetară? A avut 5-6 luni la dispozitie…:))

Mai ales în condițiile în care deficitul din ultimii 2 ani, dar și de anul asta este produs de ministri de finante de dreapta”, a scris Câciu, pe Facebook.

Pare, așa, că dl Bolojan a păscut iarba pe la Cotroceni în ultimele trei luni, pregătindu-se să devină Boc cel Mare, spune fostul ministru social democrat.

„Boc cel Mare, aka Bolojan, care va veni pe cal alb și ne va spune că îsi asumă să bage țara în recesiune, gata cu ajutoarele de stat sau de minimis, gata cu salariul minim, gata cu pensiile și clar, gata cu pensiile militare.

Deși stie foarte bine ca, pentru prima dată din 2023 până în prezent, deficitul public din aprilie 2025 a început să aibă o ajustare structurală, iar viteza de crestere a veniturilor să fie superioară vitezei de creștere a cheltuielilor, ne spune ca suntem în criză bugetară. O bătaie de joc la adresa actualului ministru de finante, Tanczos, om echilibrat, care incearca, de 5 luni, să repare dezechilbrul lăsat de prietenul lui Bolojan, eternul ministru”, a mai scris Adrian Câciu.

Social democratul aduce acuzații și în legătură cu alegerile prezidențiale.

„Oare chiar credeți că dl Bolojan, după ce a luat PNL de la Ciucă, și-a dorit, vreo clipă, să ajungă Crin Antonescu în turul II?

Care a și anuntat că nu îl pune pe Bolojan premier! Și sub mandatul căruia, daca era sa ajungă Crin, președintele României, este evident că Bolojan pierdea sefia PNL într-un orizont rezonabil de timp. Poate gasiti explicatia de ce a pierdut Crin peste 50 mii de voturi in judetul Cluj, la Boc acasă, cel care se jura că e fan Crin(😅). Dupa data de 18 mai, colegii mei din PSD vor lua o decizie privind modul în care se va constitui un nou guvern. Indiscutabil, România are nevoie de guvern cât mai rapid! Cât timp, Bolojan și gașca PDL din PNL vor avea puterea în viitorul guvern, eu voi fi în opozitie. Si voi spune, de fiecare dată, cum îsi bat joc de voi oamenii lui Băsescu!”, conchide Câciu.