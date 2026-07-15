Jurnalistul Radu Banciu, în atenția CNA după declarațiile privind jucătorii de culoare din naţionala Franţei

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a anunțat că va analiza declarațiile făcute de jurnalistul Radu Banciu în cadrul unei emisiuni difuzate de iAMsport, după ce acesta a făcut o serie de afirmații despre jucătorii de culoare ai naționalei Franței. Vicepreședintele CNA, Valentin-Alexandru Jucan, a precizat că instituția s-a autosesizat și a dispus monitorizarea de urgență a emisiunii, cazul urmând să fie discutat cu prioritate în ședința Consiliului.

Reacția autorității a venit după ce Banciu a susținut că fotbaliștii francezi cu origini africane „nu sunt francezi și nu vor fi niciodată”, chiar dacă s-au născut în Franța și dețin cetățenie franceză. Jurnalistul a făcut și alte afirmații similare, care au fost catalogate în spațiul public drept rasiste și discriminatorii.

Valentin-Alexandru Jucan a transmis că libertatea de exprimare nu poate justifica un discurs care neagă identitatea unei persoane pe criterii de rasă sau culoare a pielii. Oficialul CNA a subliniat că legislația audiovizuală din România interzice incitarea la ură și discriminare și că afirmațiile făcute în emisiune ridică suspiciuni clare de discurs rasist.

Declarațiile lui Radu Banciu au fost făcute în contextul dezbaterilor din jurul naționalei Franței, după ce și alte personalități publice au lansat comentarii controversate privind originea unor jucători francezi înaintea Campionatului Mondial. Cu toate acestea, datele oficiale arată că toți fotbaliștii convocați în lotul Franței sunt cetățeni francezi, iar majoritatea s-au născut și au crescut în această țară.

În perioada următoare, CNA va analiza înregistrarea emisiunii pentru a stabili dacă au fost încălcate prevederile legislației audiovizuale și dacă se impun eventuale sancțiuni. Decizia va fi luată după evaluarea conținutului și a contextului în care au fost făcute declarațiile.