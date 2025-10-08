Atenționări meteo pe bandă rulantă

Vremea rea nu se dă dusă din SE României. Chiar dacă, la ora 15, avertizarea Cod Roșu de ploi abundente ar trebui ridicată, meteorologii vin cu noi informații. Va fi Cod Galben de vânt din această seară, de la ora 23, până mâine la ora 18.
În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80…90 km/h.
