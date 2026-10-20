Avertisment din partea UDMR pentru noul Guvern. Kelemen Hunor cere majorarea pensiilor și asumarea răspunderii pe legea salarizării

Cu doar câteva ore înaintea votului de învestitură din Parlament, președintele UDMR a trasat liniile roșii pe care formațiunea sa le așteaptă de la noul Executiv. Prezent luni seară la un post de televiziune, liderul UDMR a vorbit despre necesitatea urgentă a protejării puterii de cumpărare, erodată puternic de inflație. În acest sens, el a subliniat că majorarea pensiilor reprezintă un pas obligatoriu.

„Trebuie crescute pensiile obligatoriu. Nu mai poți să rămâi cu pensiile din 2023, fiindcă a fost o inflație, trebuie să crești cu inflația din 2025, cum scrie legea, și acest lucru sigur că trebuie să-l facă Guvernul”, a declarat Kelemen Hunor.

El a lansat și un avertisment direct prin care a precizat că UDMR va critica și va taxa Guvernul dacă această creștere nu va fi aplicată, la fel cum trebuie indexate și salariile din zona bugetară de la 1 ianuarie.

Legea salarizării versus indexarea anuală

Deși susține creșterea veniturilor, liderul UDMR a criticat strategia Executivului de a amâna legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice pentru anul 2027. În viziunea sa, viitorul Cabinet ar fi trebuit să își asume răspunderea pe acest proiect normativ în fața Parlamentului, în loc să recurgă la o simplă indexare anuală.

Kelemen Hunor a explicat că impactul financiar al ambelor măsuri este aproape identic, însă indexarea aduce un dezavantaj major.

„Dacă legea salarizării poate fi adoptată, eu aș fi preferat să vină Guvernul cu asumarea răspunderii pe legea salarizării, cu mici corecții. Nu erau acolo probleme serioase”, a afirmat președintele UDMR. El a adăugat că propunerile formațiunii sale pentru Sănătate, Învățământ și Cultură nu afectau semnificativ fondul general.

Dezechilibrele din sistem vor fi păstrate

Amânarea legii pentru anul 2027, așa cum este prevăzută în programul de guvernare, va agrava inechitățile deja existente. Președintele UDMR a demonstrat această problemă printr-un calcul al costurilor bugetare.

„Asta înseamnă că indexarea va crește discrepanțele în sistemul bugetar, ceea ce nu este bine. Pe legea salarizării puteai să vii cu 9-10-11 miliarde în plus la fondul de salarii. Dacă tu faci indexarea, tot acolo, la 11-12 miliarde vei ajunge, dar păstrezi dezechilibrele în sistemul bugetar”, a argumentat liderul maghiar.

Tocmai din acest motiv, Kelemen Hunor a subliniat că aștepta ca Executivul să aducă legea salarizării în dezbatere înainte de legea bugetului de stat, mai ales în condițiile în care puterea de cumpărare a scăzut dramatic pentru toți românii.