Băsescu. Antonescu și Ponta, ”două ciurucuri„

Traian Băsescu i-a numit pe Crin Antonescu și Victor Ponta „ciurucuri ale politicii românești” care ”vor să fie președinții României”.

Băsescu spune că aceștia au încălcat Constituția prin tentativa de lovitură de stat din vara anului 2012.

”Păi ce au făcut ei în 2012 este înscris în fișa tuturor cancelariilor din Europa, din SUA, și așa mai departe. Cum pot ei fi parteneri, nu ai poporului român, dar ai celor din exterior care vorbesc de stat de drept?”, a spus Băsescu, la B1 TV.

Antonescu, „cel mai mare chiulangiu al Parlamentului României”

„Ăsta care nu are niciun fel de slujbă în ultimii 10 ani, a plecat direct de la tentativa de lovitură de stat, acest liberal văruit, Crinuț, nu înțeleg cum are tupeul să se vadă președinte al României doar pentru că are discurs. Băi frate, în afară de discurs trebuie să mai faci și câte ceva. Trebuie să fi demonstrat că ești capabil de ceva în viața ta. Ori el a fost cunoscut ca cel mai mare chiulangiu al Parlamentului României. Încearcă unii să ne spună cum e cu familia lui, cu nu știu ce. Niște chestiuni ridicole”, a mai spus Băsescu.

„Au amânat intrarea României în Schengen cu 12 ani”

„Avem doi care au pus la cale pur și simplu pulverizarea statului român în 2012 și vreau să vă spun cu toată tăria acești oameni au amânat intrarea României în Schengen cu 12 ani. (…) Ăștia sunt candidații care vor să fie președinții României?”, a întrebat retoric fostul președinte.

Băsescu s-a luat și de George Simion, despre care a spus că nu poate fi președinte pentru că are interdicție de a intra în Republica Moldova și în Ucraina.