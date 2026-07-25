VIDEO Poetul Miguel Gane: „Iubesc și gândesc în spaniolă, dar când mă enervez, înjur în română”

Într-o declarație pentru Cotidianul, autorul a povestit despre dualitatea sa culturală, mărturisind că iubește și scrie în spaniolă, însă latura sa impulsivă și emoțiile primare rămân strâns legate de limba română.

Stefan Lupu - Reporter special
VIDEO Poetul Miguel Gane: „Iubesc și gândesc în spaniolă, dar când mă enervez, înjur în română”

MIguel Gane

Într-o declarație pentru Cotidianul, autorul a povestit despre dualitatea sa culturală, mărturisind că iubește și scrie în spaniolă, însă latura sa impulsivă și emoțiile primare rămân strâns legate de limba română.

George Mihai Gane, cunoscut publicului sub pseudonimul literar Miguel Gane, reprezintă una dintre cele mai spectaculoase povești de succes ale diasporei românești. Plecat din România în Spania în copilărie, la doar nouă ani, el a reușit o performanță literară excepțională: a devenit cel mai bine vândut poet contemporan din Spania și un fenomen în țările din America Latină.

Cu volume care au doborât recorduri de vânzări, Gane a revitalizat interesul tinerilor pentru poezie, transformând o artă adesea considerată de nișă într-un curent cultural modern, extrem de accesibil și profund emoțional. Importanța sa rezidă nu doar în cifrele de pe piața de carte, ci și în statutul său de punte între două culturi, fiind un exemplu de integrare absolută care a reușit să cucerească o limbă adoptivă până la cel mai înalt nivel literar.

Într-o declarație pentru Cotidianul, Miguel Gane a vorbit despre dualitatea sa identitară și modul în care spaniola și româna îi împart universul emoțional. Deși spaniola a devenit limba în care iubește, gândește și scrie, poetul recunoaște cu umor că latura sa impulsivă a rămas profund ancorată în limba maternă.

Totodată, Gane a abordat ecourile imensului său succes pe piața iberică. Rămânând ancorat în realitate, el mărturisește că preferă să nu conștientizeze pe deplin amploarea statutului său de „cel mai citit om din Spania”, pentru a-și proteja libertatea creativă. Cu toate acestea, își asumă pe deplin responsabilitatea uriașă pe care o are față de cititorii săi și se bucură că a reușit să ofere poeziei o viață dincolo de granițele hârtiei.

Declarația a fost oferită după evenimentul europarlamentarului român Nicu Ștefănuță, „Nu ești singur afară”, dedicat românilor din diaspora, despre sănătatea lor mintală și acomodarea în țările care îi „adoptă”

Identitatea lingvistică și emoțională: „Când trăiesc în România, încerc să gândesc în română”

Cotidianul: Trăiți de foarte mult timp în Spania și ați prezentat foarte frumos această poveste a românilor și a unui român plecat în Spania. Întrebarea mea este: în ce limbă iubiți, în ce limbă gândiți? Pentru că scrieți în spaniolă, dar în ce limbă gândiți așa de poezii și în ce limbă vă este dor?

Miguel Gane: Iubesc în spaniolă, gândesc în spaniolă, dar când trăiesc ceva timp în România, încerc să gândesc în română. Când mă enervez, înjur în română.

Asta este important pentru că e partea impulsivă. Și, în același timp, cred că, nu știu, 90% din timp trăiesc în spaniolă și de asta scriu în această limbă.

Succesul literar: „Simt o responsabilitate mare, pentru că reprezint o comunitate”

Cotidianul: Cum este ca un român să ajungă cel mai citit om din Spania?

Miguel Gane: Sincer, nu am fost conștient niciodată de situația asta și încă nu sunt, pentru că cred că aș pierde foarte mult din identitatea mea, din libertatea cu care scriu.

Pe de altă parte, mă bucur foarte mult că am ocazia să ajung la atât de mulți oameni, ca poezia, care este o artă literară nu atât de populară, să aibă o viață un pic dincolo de hârtie.

Și, în același timp, simt și o responsabilitate mare, pentru că reprezint o comunitate, am cititorii mei fideli și trebuie să fiu acolo pentru ei în momentele lor.

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6 comentarii

  1. Mult succes! Felicitari pentru tot ceea ce ai realizat si iti mulțumim ca ne reprezinti, cu mandrie, țara! Esti de admirat. Cred ca in strafundul sufletului tau simti si traiesti romaneste si ca si asta e sursa inspiratiei tale.

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  2. Sunt de 9 luni în Spania, și-mi trăiesc VISUL.
    De înjurat, înjur în ambele limbi, indiferent cât de nervos aș fi, că mai tot timpul sunt. Sunt o fire colerică, cu un vocabular foarte colorat. Înjurăturile îmi vin de la sine în ambele limbi, dar nu sunt o adicție. Fără motiv nu mă apuc să înjur. Am un proiect cu cărți în Pamplona, în viitorul apropiat. Poate ne vom cunoaște. Mult Succes în toate. ¡Hasta pronto!

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  3. Ștefăniță? O slugă la poarta din vest!
    NU agreeaza suveranismul,pe cei care vor DEMNITATE, ONOARE ,RESPECT PENTRU ROMÂNIA!

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  4. M-ar interesa tirajul cartilor de poezie, pentru a putea face o comparatie cat de cat cu acelea din Romania. Sincere felicitari autorului

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  6. Iubești in spaniolă, eeee, frumos…mă gândesc la toate „replicile” alea monosilabice, nu știam că s spaniole…și da, nu te poți răcori DECÂT cu înjurături in limba maternă.

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