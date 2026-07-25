Premierul spaniol, despre cele mai grave incendii înregistrate la Vest de Madrid: Prioritatea este ”salvarea vieţilor”

Sunt cele mai grave incendii înregistrate în regiune, 35.000 de persoane fiind obligate să fugă din casele lor, potrivit Ministerului de Interne.

Incendiile au devastat zona rurală afectată de secetă, fumul acoperind cerul în capitala spaniolă, iar aerul a devenit irespirabil. Oamenii au fost obligaţi să închidă ferestrele.

”Vom trăi ore complicate”

Aflat în satul Cenicientos, situat chiar în zona incendiilor, premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat presei că prioritatea guvernului este să salveze vieţile oamenilor şi să protejeze zonele locuite.

„Vom trăi ore complicate, pentru că, chiar dacă temperaturile au scăzut, nu ştim exact cum va evolua vântul şi nici ce putere va avea”, a mai spus el.

Totuși, scăderea temperaturii pe timpul nopţii e un lucru benefic și ajută autoritățile în efortul lor de a lupta mai eficient cu incendiul, a apreciat Pedro Sánchez.

Un incendiu de proporţii fără precedent

Cu toate acestea, Francisco Martí, delegatul Guvernului central la Madrid, a avertizat anterior că se aşteaptă la „rafale neregulate” de vânt.

În apropiere de Ávila, în regiunea vecină Castilia şi León, două incendii de pădure în regiunea Madrid au fuzionat vineri.

Sánchez pide a las comunidades que haya más inversión en prevención de incendios y reitera la necesidad de aprobar un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática https://t.co/irYybCaSzE pic.twitter.com/VaVy1K6Ve6 — Cadena SER (@La_SER) July 25, 2026

Un al treilea incendiu riscă să cuprindă zona, formând un incendiu de proporţii fără precedent.

Românii trăiesc experiențe dramatice

O româncă stabilită la Madrid, care are o casă de vacanță în Burgohondo, a povestit pentru Cotidianul că toată populația din Burgohondo și Navaluenga a fost evacuată vineri seara.

Aceștia au fost transportaţi cu autobuzele la Ávila, dar spun că decizia îi îngrijorează, temându-se că își vor pierde locuințele.

Autoritățile din regiunea Madrid au transmis un mesaj de alertă prin platforma X, cerând populației să părăsească localitatea și să se deplaseze într-o zonă sigură.

Pentru stingerea incendiului din apropierea localității Aldea del Fresno au fost mobilizate importante forțe de intervenție.

”Sfârșitul lumii”

Stabilită de mai bine de două decenii în Spania, Cristina D., expert probleme sociale, a declarat pentru Cotidianul că totul e plin de fum şi comparând situaţia cu sfârșitul lumii.

„Nu se poate respira. Pare un infern, un iad. Totul este negru, plin de fum. Nu se vede nici la un metru în față”, a spus ea.

Multe drumuri sunt blocate, străzile sunt pline de mașini de intervenție, iar panica și dezorientarea domnesc în rândul comunității locale, a descris ea situația de la faţa locului.

Românca a mai spus că flăcările avansează alarmant de rapid, aproximativ patru kilometri pe oră, arătând că se aşteaptă la ce e mai rău dacă nu plouă.

„Cea mai mare dramă și cea mai mare suferință pe care o trăiesc nu sunt de ordin material. Conștientizez, inclusiv prin prisma profesiei mele, dar și ca iubitoare de natură și de mediu, că ceea ce trăim acum este un cataclism. Este un dezastru iremediabil pentru natură. Mii de hectare vor rămâne un deșert de acum înainte, pentru zeci, poate chiar sute de ani”, a mai declarat femeia.