Aflat în dificultate în sondaje, Netanyahu va fi primit de Trump la Casa Albă

Netanyahu va asista totodată la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, care a murit pe 11 iulie şi care este considerat un „prieten al Israelului”.

Liliana Vornicu
Aflat în dificultate în sondaje, Netanyahu va fi primit de Trump la Casa Albă

Benjamin Netanyahu și Donald Trump: foto: Facebook/ Benjamin Netanyahu

Netanyahu va asista totodată la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, care a murit pe 11 iulie şi care este considerat un „prieten al Israelului”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi primit marţi de preşedintele american Donald Trump la Casa Albă, în plină reluare a ostilităţilor între Statele Unite şi Iran, anunţă biroul său, relatează AFP, potrivit News.ro.

Ultima lor întâlnire a avut loc pe 11 februarie, la Washington, iar presa israeliană şi americană scrie că Benjamin Netanyahu încerca, de mai multe săptămâni, să obţină o nouă întâlnire cu Donald Trump.

Netanyahu candidează pentru un nou mandat

Noua lor întâlnire intervine în contextul în care Benjamin Netanyahu candidează la un nou mandat, în alegeri legislative din 27 octombrie.

Netanyahu va asista totodată la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, care a murit pe 11 iulie şi care este considerat un „prieten al Israelului”.

Benjamin Netanyahu l-a catalogat de-a lungul timpului pe Trump drept „cel mai mare prieten pe care Israelul l-a avut vreodată la Casa Albă”, însă, în pofida acestei convergenţe afişate cu precădere la instalarea lui Donald Trump la putere, relaţia lor a dat semne de crispare.

Trump l-a înfruntat pe Netanyahu

Astfel, după o ofensivă comună a Statelor Unite şi Israelului în Iran, lansată la 28 februarie, prezentată la acea vreme drept un succes de cei doi, Trump l-a înfruntat ulterior pe aliatul său israelian.

Preşedintele american avertiza astfel că o continuare a războiului din Liban al Israelului împotriva Hezbollah complica negocierile cu Teheranul.

„Tu eşti complet ţicnit? Ce dracu’ faci?”, a recunoscut el, în iunie, că i-ar fi spus lui Netanyahu.

Într-un alt interviu, Trump l-a catalogat pe Benjamin Netanyahu drept un lider „foarte dificil”.

„El ar trebui să ne fie foarte recunoscător, pentru că, dacă Iranul ar deţine arma nucleară, Israelul n-ar rezista nici două ore”, a spus Trump.

Netanyahu a minimalizat certurile

„Putem să nu fim de acord dimineaţa şi să acţionăm împreună după-amiaza”, a declarat el.

Potrivit ultimelor sondaje, liderul israelian se află în dificultate, o parte din opinia publică este nemulțumită de incapacitatea Guvernului Netanyahu de a fi împiedicat un atac fără precedent al Hamas în sudul Israelului, în 2023.

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3 comentarii

  1. Și Ceaușescu făcea vizite la pretini când și- a simțit sfârșitul.Ăștea doi uită că nici un rău nu e veșnic.

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    1. neagu mircea–-

      Dumneata chiar ai crezut gluma asta ,baietii se inteleg foarte bine intre ei ,asa ca nu i se va intampla nimic !

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