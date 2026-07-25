Marşul Pride 2026 a început la Oradea, în pofida avertismentelor jandarmilor

Unii protestatari au avut cu ei un afiş pe care scria „Stop homofobiei” şi au pus o imagine cu primarul Florin Birta, Vladimir Putin şi fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán.

Liliana Vornicu
Marşul Pride 2026 a început la Oradea, în pofida avertismentelor jandarmilor

Captură video Bihoreanul

Unii protestatari au avut cu ei un afiş pe care scria „Stop homofobiei” şi au pus o imagine cu primarul Florin Birta, Vladimir Putin şi fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán.

Marşul Pride a început sâmbătă după-amiază, din fața primăriei, apoi participanți au plecat prin centrul Oradiei, în pofida avertismentelor jandarmilor. Aceştia spun că au primit amenzi chiar înainte să pornească pe traseu. Avocatul Poporului, Renate Weber, prezentă la marş, a susţinut că libertatea întrunirilor paşnice este garantată de Constituţie şi că primarul Florin Birta interpretează greşit legislaţia, informează Bihoreanul.

Marşul Oradea Pride 2026 a început sâmbătă după-amiază, în faţa Primăriei Oradea. Jandarmii au avertizat că adunarea publică este neavizată şi i-au rugat pe participanţi să părăsească zona.

„În caz contrar, veţi fi sancţionaţi conform Legii 60. Vă mulţumim”, au avertizat aceştia, arată sursa citată.

Potrivit Bihoreanul, primele amenzi au fost date înainte ca participanţii să pornească pe traseu.

În jurul orei 17.00, protestatarii au pornit în marş, pe traseul Strada Independenţei – Piaţa 1 Decembrie – str. Traian Moşoiu – Piaţa Unirii.

Circulația a fost blocată

Echipaje ale Poliţiei rutiere au blocat circulaţia pe traseul de desfăşurare al acestuia, arată sursa citată.

Prezentă la manifestare, Renate Weber, Avocatul Poporului, a spus că a venit „în mod special” pentru că doreşte „să se înţeleagă că există un drept constituţional care se referă la libertatea întrunirilor paşnice”.

„Un marş Pride este o astfel de întrunire paşnică. Acestea sunt lucruri pe care le prevede şi Constituţia României, le prevede şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Avem foarte multă jurisprudenţă în acest sens şi mi se pare absolut normal ca în România să respectăm aceste drepturi şi libertăţi”, a spus Weber.

Domnul Birta ”greşeşte”

Ea a adăugat că primarul Florin Birta interpretează greşit legislaţia privind adunările publice.

„El nu trebuie să dea o autorizaţie. Autorizaţia nu este ca să-ţi exerciţi un drept. Este ca să stabileşti un anumit traseu, pentru ca Jandarmeria să-ţi asigure paza şi protecţia pe parcursul acela. Aici înţelegem diferit legislaţia şi, sincer, cred că domnul Birta greşeşte”, a declarat ea.

Unii protestatari au avut cu ei un afiş pe care scria „Stop homofobiei” şi au pus o imagine cu primarul Florin Birta, Vladimir Putin şi fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán, menţionează publicaţia citată.

Iulian Dîrţu, unul dintre organizatori, a declarat pentru Bihoreanul că s-a numărat printre persoanele amendate, pentru organizarea şi participarea la o adunare publică neautorizată.

Acesta a spus că amenda este de 5.000 de lei, dar că Asociaţia ARK Oradea a înştiinţat Primăria, pe 22 iulie, că adunarea publică va avea loc, dar că nu a primit niciun răspuns.

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14 comentarii

  1. Cur_entul ăsta scârbos este impus de Occident cu forța, nu are nimic în comun cu România, dar probabil că știați și singuri. Continuăm să ne scufundăm !

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  3. Eu cred că madame weber ,are alte priorități mult mai importante și care vizează interesele cetățenilor români, față de care am văzut-o mult mai pasivă și indiferenta ,decât un marș a unor minorități ,dar se pare că și femeia face ce-i trasează stăpânii care o țin acolo pe degeaba

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    1. Și cam ce mari idei filosofice se găsesc în scrierile „marelui poet”. Manelism literar și atât.

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  6. Salut cu tot spatele ființei mele acest mars curajos care se lupta cu interdictiile legionar putiniste care încearcă sa împiedice mersul naturii.

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  7. Ok vad ca mesaju meu a fost prea la obiect si nu a fost postat,
    Deci sa intelegem ca daca esti „pride” nu trebuie sa respecti legea??

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    1. Într-o societate normală și „anormalii” au dreptul la normalitate. Era un drept al lor să-și organizeze marșul.

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  8. Doamna asta, Avocatul Poporului, Renate Weber, aplica in toate cazurile unor demonstratii pasnice, ce incearca sa ne spuna acum ?

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  9. Am dat pagina să văd cercei, tatuaje și bile sub piele. Când colo, mai frivol e un marș Sanitas cu stetoscop și echimoze de betadină.

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  10. Înțelegerea celuilalt: Oamenii sunt diferit, iar diversitatea face lumea mai bogată.Prietena și familia: Când cunoști pe cineva LGBT, vezi că este un om ca toți ceilalți.

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  11. Demnitatea umană: Fiecare persoană merită respect, indiferent de cine este.Egalitatea în fața legii: Toți oamenii au aceleași drepturi și nu trebuie discriminați.Libertatea personală: Dreptul de a-ți trăi viața și iubirea fără teama de a fi pedepsit.Binele în SocietateReducerea suferinței: Mai puțină ură înseamnă mai puțină violență și mai puțini oameni triști sau speriați.Sănătate mintală: Când sunt acceptați, tinerii și adulții LGBT au o viață mult mai sănătoasă și sunt mai fericiți.Economie puternică: O societate care acceptă pe toată lumea evită pierderile bani și talente

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  12. Toleranța față de grupurile LGBT se bazează pe drepturile omului, egalitate și empatie, având ca principii cheie: respectarea demnității umane, libertatea individuală și incluziunea socială

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