Marşul Pride 2026 a început la Oradea, în pofida avertismentelor jandarmilor

Marşul Oradea Pride 2026 a început sâmbătă după-amiază, în faţa Primăriei Oradea. Jandarmii au avertizat că adunarea publică este neavizată şi i-au rugat pe participanţi să părăsească zona.

„În caz contrar, veţi fi sancţionaţi conform Legii 60. Vă mulţumim”, au avertizat aceştia, arată sursa citată.

Potrivit Bihoreanul, primele amenzi au fost date înainte ca participanţii să pornească pe traseu.

În jurul orei 17.00, protestatarii au pornit în marş, pe traseul Strada Independenţei – Piaţa 1 Decembrie – str. Traian Moşoiu – Piaţa Unirii.

Circulația a fost blocată

Echipaje ale Poliţiei rutiere au blocat circulaţia pe traseul de desfăşurare al acestuia, arată sursa citată.

Prezentă la manifestare, Renate Weber, Avocatul Poporului, a spus că a venit „în mod special” pentru că doreşte „să se înţeleagă că există un drept constituţional care se referă la libertatea întrunirilor paşnice”.

„Un marş Pride este o astfel de întrunire paşnică. Acestea sunt lucruri pe care le prevede şi Constituţia României, le prevede şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Avem foarte multă jurisprudenţă în acest sens şi mi se pare absolut normal ca în România să respectăm aceste drepturi şi libertăţi”, a spus Weber.

Domnul Birta ”greşeşte”

Ea a adăugat că primarul Florin Birta interpretează greşit legislaţia privind adunările publice.

„El nu trebuie să dea o autorizaţie. Autorizaţia nu este ca să-ţi exerciţi un drept. Este ca să stabileşti un anumit traseu, pentru ca Jandarmeria să-ţi asigure paza şi protecţia pe parcursul acela. Aici înţelegem diferit legislaţia şi, sincer, cred că domnul Birta greşeşte”, a declarat ea.

Unii protestatari au avut cu ei un afiş pe care scria „Stop homofobiei” şi au pus o imagine cu primarul Florin Birta, Vladimir Putin şi fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán, menţionează publicaţia citată.

Iulian Dîrţu, unul dintre organizatori, a declarat pentru Bihoreanul că s-a numărat printre persoanele amendate, pentru organizarea şi participarea la o adunare publică neautorizată.

Acesta a spus că amenda este de 5.000 de lei, dar că Asociaţia ARK Oradea a înştiinţat Primăria, pe 22 iulie, că adunarea publică va avea loc, dar că nu a primit niciun răspuns.