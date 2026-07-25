Șeful Consiliului European laudă eficiența autorităţilor: România a doborât două drone în 24 de ore

Autoritățile, felicitate

Antonio Costa arată, într-o postare pe X, că spaţiul aerian al României a fost încălcat de două ori în ultimele 24 de ore și felicită autorităţile române pentru reacția promptă.

„Suntem pe deplin solidari cu România şi cu cetăţenii săi. Securitatea României este securitatea Europei”, arată preşedintele Consiliului European.

El a remarcat reacția rapidă a autorităţilor române și a lăudat eficiența lor.

„Securitatea României este securitatea Europei. Vom continua să consolidăm securitatea, reziliența și capacitatea de descurajare a Uniunii Europene, inclusiv de-a lungul frontierei sale estice”, a mai arătat Antonio Costa.

For the second time in 24 hours, Romanian airspace has been violated by drone incursions. I commend the Romanian authorities for their swift and effective response. We stand in full solidarity with Romania and its people. The security of Romania is the security of Europe. We… — António Costa (@eucopresident) July 25, 2026

Sâmbătă dimineață, o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Românieia fost doborâtă la 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, acesta fiind al doilea incident de acest gen în 24 de ore.

Anunțul despre noua dronă doborâtă de piloți a fost făcut vineri dimineață de președintele Nicușor Dan.

Joi, un pilot român de F-16 a doborât prima dronă intrată în spațiul aerian al țării. Aparatul a căzut în sudul județului Buzău, într-o zonă nelocuită. Mesaje RO-Alert au fost transmise în București și în județele Ilfov și Ialomița.

„Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe. Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc”, a scris ministrul apărării, Radu Miruță, pe Facebook.

O reușită lăudabilă

Militarii români au reușit o intervenție similară, în luna mai, într-o misiune de poliție aeriană în Estonia, însă niciodată în spațiul aerian românesc.

Ministrul Apărării a declarat pentru Cotidianul că drona a fost doborâtă în doar 11 minute, față de cealaltă dronă, care a evoluat mai bine de o oră în spațiul aerian, fiindcă a fost un context diferit.

Ministrul a explicat pentru, de asemeena, că avioanele F-16 au limitări, nu acesta este modul clasic prin care interceptezi o dronă, și așteptăm echipamente adecvate care vor veni prin programul SAFE.

Reacția Oanei Țoiu

Ministrul de externe interimar, Oana Țoiu, i-a mulțumit președintelui Consiliului European Antonio Costa pentru mesaj.

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